Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край

Президент России Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову стать врио губернатора Красноярского края. Тот поблагодарил главу государства за доверие и принял его предложение. Действующий губернатор Александр Усс ранее сообщил, что получил от Владимира Путина предложение перейти на другую работу на федеральном уровне.

Президент провел встречу с Михаилом Котюковым в видеорежиме. Глава страны отметил, что замминистра родом из Красноярского края и дослужился в родном регионе до заместителя губернатора. В этой должности, как отметил президент, господин Котюков занимался экономикой, финансами, высшей школой и наукой региона. «Что говорить, Вы в курсе, в "материале" того, что такое Красноярский край для России, его значимости для страны в целом»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

«Мне кажется, вполне подошли к тому, чтобы возглавить такой важный субъект Российской Федерации, как Красноярский край»,— заключил господин Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Котюков (слева) и Владимир Путин в 2016 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Михаил Котюков (слева) и Владимир Путин в 2016 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Михаил Котюков заверил президента: «Максимально весь свой потенциал, который наработал, все возможности, которыми сегодня обладаю, буду применять для решения самых насущных, актуальных вопросов для жителей родного края».

На вопрос о приоритетах развития региона господин Котюков ответил, что «принципиально важные, приоритетные — вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, которые на территории края проживают». Также он перечислил традиционно чувствительные для региона сферы климата, энергетики, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

«Уверен, что передача дел пройдет в деловом, товарищеском ключе, и если будет необходимость, всегда сможете опереться на то, что было сделано, на его опыт руководства краем. Здесь у меня нет никаких сомнений, что деловая атмосфера будет обеспечена»,— заключил президент.

Ранее сегодня, 20 апреля, губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что получил предложение от президента Владимира Путина продолжить работу на федеральном уровне. По информации РБК, Александр Усс займет должность сенатора Законодательного собрания Красноярского края.

Александр Усс стал губернатором Красноярского края в 2018 году, набрав по результатам выборов 60,2% голосов. Срок его полномочий истекает в текущем году. В начале февраля источники «Ъ» сообщали, что в администрации президента положение господина Усса как главы региона оценивают плохо. Однако однозначного прогноза по его отставке собеседники «Ъ» тогда не представили.

Подробнее о ситуации с губернаторскими перестановками читайте в материале «Встречное движение».

Михаил Беляев