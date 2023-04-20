Путин подписал указ об отставке Усса и назначении Котюкова врио губернатора Красноярского края

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Александр Усс отправлен в отставку с поста губернатора Красноярского края. Временно исполняющим его обязанности назначен Михаил Котюков, до этого занимавший должность заместителя министра финансов. Указ опубликовала пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усс

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Александр Усс

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В тексте указа говорится, что Владимир Путин принял отставку Александра Усса «по собственному желанию». Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сегодня, 20 апреля, Александр Усс сообщил, что в ходе личной встречи Владимир Путин предложил ему «продолжить работу на федеральном уровне», при этом занимаясь и «вопросами социально-экономического развития» Красноярского края. Какую именно должность он займет, господин Усс не уточнил. По информации РБК, он станет сенатором Законодательного собрания Красноярского края.

Александр Усс занимал должность губернатора Красноярского края с 2018 года. Срок его полномочий истекает в этом году. В начале февраля источники «Ъ» сообщали, что в администрации президента плохо оценивают положение господина Усса как главы региона.

Михаил Котюков родился в Красноярске. С 2003 года он работал в администрации Красноярского края, а в 2007 году его назначили заместителем губернатора — он возглавлял департамент финансов. Пост замминистра финансов занимает с 2012 года.

Подробнее о ситуации с губернаторскими перестановками читайте в материале «Ъ» «Встречное движение».

Лусине Баласян