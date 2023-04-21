В водах у Южной Кореи загорелось российское рыболовецкое судно, четыре человека пропали

Неподалеку от южнокорейского города Ульсан загорелось российское рыболовецкое судно, сообщило «Рёнхап» со ссылкой на береговую охрану. На борту было 25 человек, все они россияне.

По предварительным данным, удалось спасти 21 человека, из них двое получили легкие ожоги, им оказали помощь на месте. Еще четверо числятся пропавшими без вести. К их поискам привлекли корабли ВМФ и патрульные катера.

Агентство уточняет, что судно перевозило 100 тонн рыбы и моллюсков из порта Пусан. Возгорание началось рано утром сегодня, 21 апреля. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Лаура Кеффер