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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 422-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 21 апреля

Минобороны сообщило, что взрыв в Белгороде произошел из-за нештатного падения боеприпаса с Су-34. Пострадали три человека. Польша и страны Балтии предложили отключить Газпромбанк от SWIFT, сообщает EuObserver. Разведка Украины планировала проведение «тайных атак» на российские объекты в Сирии при помощи курдов, пишет The Washington Post. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

9:25. Возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в РФ обсуждается на уровне представителей Группы семи. Эту информацию подтвердили агентству Kyodo.

8:55. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

8:54. Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Клинцах, есть частичные разрушения, пострадавших нет, сообщил брянский губернатор Богомаз.

8:53. Сотрудники силовых структур, в том числе полиция особого назначения, прибыли на территорию Киево-Печерской лавры. Полиция срезала замки одного из корпусов монастыря, сообщил Союз православных журналистов.

8:53. Военно-воздушные силы РФ не будут принимать участие в параде Победы в Новосибирске. Такое решение принято Минобороны РФ, сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев на заседании оргкомитета «Победа».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:52. Поддельные копии сервисов, призванных обойти удаление российских приложений из магазина Google Play, появляются в самом же Google Play, заметил «Ъ».

8:51. Continental, владеющий заводом шин в Калуге, подписал соглашение о продаже доли в своем российском дистрибуторе с АО «Промышленные активы С8», сообщает «Ъ».

8:50. Разведка Украины планировала проведение «тайных атак» на российские объекты в Сирии при помощи курдов, сообщает The Washington Post со ссылкой на рассекреченные документы Пентагона. Согласно им, Владимир Зеленский в итоге распорядился приостановить планирование атак.

8:50. Польша и страны Балтии выступили за запрет импорта российского газа, в том числе СПГ, и алюминия, а также призвали расширить критерии для включения россиян в санкционный список. Кроме того, они предложили отключить Газпромбанк от SWIFT или хотя бы заморозить его активы, сообщает EuObserver.

8:49. В Белгороде произошел взрыв из-за нештатного падения боеприпаса с самолета Су-34 воздушно-космических сил России. Ранения получили две женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Повреждены как минимум четыре квартиры и машины. В Министерстве обороны заявили, что проводят расследование произошедшего.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 421-й

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