Еще 20 новостроек «Дискуса» в Новосибирске введены в эксплуатацию после вмешательства прокуратуры

Прокуратура в Новосибирске добилась ввода в эксплуатацию 20 построенных компанией «Дискус» многоэтажных домов в микрорайоне «Плющихинский» (около 2,5 тыс. квартир). Владелец «Дискуса» Алексей Джулай обвиняется в мошенничестве с деньгами дольщиков.

Разрешения на ввод домов в эксплуатацию мэрия Новосибирска выдала 20 апреля, сообщили в надзорном ведомстве. «Всего за период с 18 по 20 апреля при надзорном сопровождении органов прокуратуры мэрия города ввела в эксплуатацию 53 объекта жилищного строительства, расположенные в микрорайонах “Просторный” и “Плющихинский”. Восстановлены жилищные права свыше 6 тыс. граждан», – сообщает прокуратура Новосибирской области. О вводе в эксплуатацию 33 домов «Просторном» (более 3,7 тыс. квартир) стало известно накануне.

Как сообщалось, в начале апреля прокуратура потребовала от мэрии Новосибирска устранить существующие административные барьеры и ввести в эксплуатацию более 50 жилых многоквартирных домов, построенных «Дискусом». По данным ведомства, на протяжении длительного времени дома не вводятся в эксплуатацию из-за отсутствия актов о технологическом присоединении к инженерным сетям, в том числе принадлежащим муниципальным предприятиям. Мэру Анатолию Локотю прокуратура внесла представление «о незамедлительном принятии конкретных мер по устранению допущенных нарушений закона».

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Дарья Решетникова