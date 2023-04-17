Застройщик присел на скамью

В Новосибирске суд отказал следствию в заключении под стражу основателя и владельца группы строительных компаний «Дискус», депутата горсовета Алексея Джулая, обвиняемого в мошенничестве со средствами дольщиков. Предпринимателя освободили в зале суда под запрет определенных действий, ограничив круг общения. «Деньги пайщиков я не похищал»,— заявил Джулай сразу после освобождения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд не стал арестовывать владельца строительной группы «Дискус» Алексея Джулая

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Суд не стал арестовывать владельца строительной группы «Дискус» Алексея Джулая

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения основателю и владельцу строительного холдинга «Дискус», депутату горсовета Алексею Джулаю, в отношении которого расследуется дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы).

15 апреля, в субботу, гос­подина Джулая вызвали в отдел по расследованию особо важных дел против государственной власти в сфере экономики управления СКР по Новосибирской области и после допроса, продолжавшегося несколько часов, задержали.

В начале апреля правоохранительные органы сообщили о расследовании уголовного дела о предполагаемом хищении средств участников долевого строительства двух многоквартирных домов микрорайона «Плющихинский» лицами из числа руководителей ГК «Дискус». Один из домов, говорится в материалах СКР, должны были сдать в эксплуатацию еще в 2018 году, второй — к весне 2023-го. Оба дома до сих пор не достроены. Сумму ущерба следствие не называет.

В понедельник правоохранители направили в суд прошение о заключении Алексея Джулая в СИЗО. По ходатайству следствия, которое поддержала прокуратура, судебное заседание проходило в закрытом от СМИ режиме. Накануне дольщики различных жилищных комплексов, которые возводит ГК «Дискус», создали петицию, в которой просили не заключать застройщика под стражу, чтобы он мог выполнять свои обязательства пока идет следствие. «Считаем, что на сегодняшний день самый быстрый путь получить нам наши квартиры — это дать возможность группе компаний „Дискус“, руководителю Алексею Джулаю достроить наши дома»,— говорится в петиции, которую, по словам защитников, только за первый день подписали несколько сотен человек.

Председательствующий в процессе судья Руслан Фролов отказал следствию в аресте Алексея Джулая и отпустил предпринимателя под запрет определенных действий. Обвиняемому запрещено общаться с фигурантами дела за исключением своих защитников. Судебное решение обязывает его явиться к следователю по первому вызову. Алексея Джулая освободили в зале суда. «Я об этом решении мечтал»,— сказал предприниматель, когда с него сняли наручники, добавив, что не будет обжаловать постановление суда. Также гос­подин Джулай заявил, что не похищал деньги пайщиков. В региональном отделении «Единой России» сообщили, что членство в партии Алексея Джулая на время следствия будет приостановлено.

По данным мэрии Новосибирска, «Дискус» ведет строительство 106 жилых домов в городе. Половина из них в настоящее время получила заключения региональной инспекции Госстройнадзора о соответствии объектов требованиям проектной документации. Остальные — пока нет. В прокуратуре области сообщили, что на протяжении длительного времени в микрорайоне «Просторный» не введены в эксплуатацию 33 многоквартирных дома и 20 домов в микрорайоне «Плющихинский». Участниками строительства указанных объектов являются свыше 7 тыс. граждан. «Препятствием к вводу в эксплуатацию является отсутствие актов о технологическом присоединении многоквартирных домов к инженерным сетям, в том числе принадлежащим муниципальным предприятиям, ввиду невозможности внесения потребительским жилищно-строительным кооперативом (ПЖСК) платы за технологическое присоединение»,— рассказали в обл­прокуратуре, добавив, что одной из причин допущенных нарушений является неисполнение сотрудниками мэрии Новосибирска требований законодательства. Надзорное ведомство внесло представление градоначальнику Анатолю Локтю о «незамедлительном принятии конкретных мер по устранению допущенных нарушений закона, способствовавших им причин и условий».

ГК «Дискус» — один из крупнейших застройщиков в Новосибирске. Ее владелец Алексей Джулай с 2010 года является депутатом горсовета от «Единой России». Он имеет звание «Почетный строитель России». В 2015 году отмечен благодарностью президента РФ Владимира Путина за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В 2021 году, согласно декларации о доходах, глава «Дискуса» заработал почти 60 млн руб. В собственности депутата — два жилых дома (196,1 и 585 кв. м), две квартиры (124,3 и 124,8 кв. м), пара нежилых помещений (33,8 и 978,1 кв. м), здание (1,7 тыс. кв. м), свыше 80 земельных участков, автомобили Mitsubishi Lancer и КамАЗ, моторная лодка «Казанка».

Константин Воронов