Новосибирская прокуратура добилась ввода 33 домов в «Просторном»

Подписаны разрешения на ввод в эксплуатацию 33 домов в микрорайоне «Просторный» в Новосибирске, в которых проданы более 3,7 тыс. квартир. Строительством объекта занимается строительная компания «Дискус». Владелец строительной группы Алексей Джулай является фигурантом уголовного дела о мошенничестве с деньгами дольщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Работа по вводу в эксплуатацию остальных многоквартирных домов, в том числе расположенных в микрорайоне «Плющихинский» продолжается, сообщила прокуратура Новосибирской области.

В начале апреля прокуратура потребовала от мэрии устранить существующие административные барьеры и ввести в эксплуатацию более 50 жилых многоквартирных дома в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский». Участниками строительства этих домов являются свыше 7 тыс. граждан.

По данным ведомства, на протяжении длительного времени дома не вводятся в эксплуатацию из-за отсутствия актов о технологическом присоединении к инженерным сетям, в том числе принадлежащим муниципальным предприятиям.

«Одной из причин допущенных нарушений является неисполнение сотрудниками мэрии Новосибирска требований действующего законодательства. Также внесено представление мэру города о незамедлительном принятии конкретных мер по устранению допущенных нарушений закона», – отмечали ранее в прокуратуре.

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Лолита Белова