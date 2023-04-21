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Коммерсантъ FM
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С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

Прокуратура штата Нью-Мексико сняла с актера Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, сообщает Reuters. Обвинения в отношении Ханны Гутьерес-Рид, отвечавшей за оружие на съемках фильма, оставили в силе.

«Мы довольны решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия»,— говорится в совместном заявлении адвокатов актера Люка Никаса и Алекса Спиро (цитата по AP).

В октябре 2021 года во время съемок фильма «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. Госпожа Хатчинс получила ранение, от позже умерла в больнице. В октябре 2022 года господин Болдуин заключил соглашение об урегулировании иска с семьей Галины Хатчинс. В ноябре актер подал иск к членам съемочной группы фильма.

В рамках дела помощник режиссера Дэвид Холлс, который дал Алеку Болдуину пистолет с боевым патроном, был приговорен к условному сроку и штрафу в $500 тыс. Ханне Гутьерес-Рид грозит до 18 месяцев лишения свободы.

Лаура Кеффер

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