Автомобилистов оставили без баллов

Госдума отклонила правительственный законопроект о лишении прав водителей, «систематически» совершающих грубые нарушения ПДД. Поправки, которые многие сравнивали с советской балльной системой, готовились еще в 2016 году — как способ наказания автомобилистов «с устойчивым антисоциальным поведением». За пять лет Госдума так и не довела документ до принятия, в итоге власти от него отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Обсуждавшийся вчера правительственный законопроект вводил в КоАП новую статью «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Предполагалось составить список самых опасных нарушений, при совершении которых более трех раз (причем в любой комбинации) назначалось бы лишение водительских прав на срок на 1,5 года и штраф в 10–30 тыс. руб. Перечень включал 17 составов, в том числе отказ уступить дорогу пешеходам, проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 40 км/ч, выезд на обочину и другие. Ряд экспертов сравнивали проект с советской балльной системой, когда инспекторы ГАИ прокалывали в правах дырки — их могло быть максимум три, затем документ изымали.

В октябре 2016 года поправки приняли в первом чтении. Выступая в Госдуме, замглавы МВД Игорь Зубов говорил, что 40% всех ДТП совершается по вине водителей, которые ранее неоднократно привлекались к ответственности. В пояснительной записке к поправкам говорилось про «лиц с устойчивым антисоциальным поведением» — водителей, регулярно игнорирующих ПДД,— для борьбы с которыми нужна была новая система. Комитет Госдумы по госстроительству «концептуально» поддержал поправки, предложив более детально проработать, в частности, «соразмерность» санкций.

Сделать это, судя по всему, не удалось: законопроект развития не получил, в апреле 2023 года комитет по госстроительству рекомендовал поправки отклонить. Согласно его заключению, законопроект представляется «недостаточно актуальным». Глава комитета Павел Крашенинников напоминает, что в 2021 году Госдума уже приняла поправки к УК (действуют с 25 июля 2022 года) и ввела уголовное наказание за неоднократные нарушения ПДД — проезды на красный свет, выезды на встречную полосу, езду с подложными номерами и т. д. Если принять еще и поправки к КоАП, то это может «повлечь сложности в правоприменительной практике при разграничении административной и уголовной ответственности», сказано в заключении комитета.

Вчера документ отклонялся почти без обсуждения. Первый зампред комитета по госстроительству Даниил Бессарабов («Единая Россия») назвал законопроект «нецелесообразным». Отклоняя поправки, депутаты делают «доброе дело», заявил глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), поскольку законопроект, по сути, возвращал советскую репрессивную систему с дырками в правах. Против нее, по словам депутата, выступали все автомобилисты.

В начале года, напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко заявил, что в парламенте находится 95 законопроектов, движения по которым нет более года, попросив Белый дом «разобраться» с этой ситуацией. Впоследствии правительство с формулировкой «утрата актуальности» отозвало 22 внесенных, но еще не рассмотренных законопроекта, остальные попросило депутатов отклонить и снять с повестки. Среди отозванных поправок (помимо отклоненных вчера) — законопроект о введении залога за машину, который предполагалось заплатить автомобилисту, пойманному пьяным за рулем. Такую меру власти предлагали в 2016 году для ужесточения контроля, о чем “Ъ” рассказывал ранее.

Иван Буранов