Водителям решили не вставлять деньги в колеса

Госдума по просьбе правительства отклоняет как «неактуальный» законопроект о введении залога за машину, который предполагалось заплатить автомобилисту, пойманному пьяным за рулем. Такую меру власти предлагали десять лет назад для ужесточения контроля за водителями, однако до принятия поправок дело так и не дошло. В Госдуме напоминают, что год назад начал действовать закон о конфискации автомобилей у пьяных и его пока достаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти решили не усугублять борьбу за трезвость водителей мерой в виде залога за эвакуированную машину

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Власти решили не усугублять борьбу за трезвость водителей мерой в виде залога за эвакуированную машину

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Идея залога за автомобиль обсуждалась в правительстве еще в 2013 году. Тогда она в итоге стала частью плана премьера Дмитрия Медведева по снижению смертности на дорогах (план утвердили в 2015 году). Тогда же правительство внесло в Госдуму законопроект, суть которого сводилась к следующему. Если сегодня водитель садится пьяным за руль и его останавливает инспектор, автомобиль «задерживается» ГИБДД (эвакуируется на штрафстоянку), а материалы в отношении автомобилиста направляются в суд. При этом родственник или знакомый с правами может забрать машину. В этом случае ее на эвакуаторе не увозят, а значит, владелец легко может снова оказаться за рулем, поясняли в правительстве. Для борьбы с этим явлением и был предложен залог: машину предполагалось в любом случае эвакуировать на штрафстоянку и разрешать забрать лишь после уплаты 30 тыс. руб.— такую же сумму составляет штраф за нетрезвую езду. Затем, когда суд будет принимать решение о наказании водителя и лишении прав, уплаченный залог зачтут в счет штрафа. Если суд признает водителя невиновным, то деньги вернут.

Поправки к КоАП были одобрены в первом чтении в мае 2016 года и готовились к окончательному принятию (была разработана даже таблица доработок). Однако с тех пор законопроект находился без движения. Решение об отзыве, по данным “Ъ”, было принято после встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко в январе 2023 года. Господин Володин тогда сказал, что в парламенте находится 269 законопроектов, из которых 95 — более года никак не двигались, и попросил Белый дом с этим «разобраться». 21 марта в базе Госдумы появилось письмо за подписью господина Григоренко, где он предложил отклонить и снять с рассмотрения парламента сразу несколько законопроектов, в том числе про залог за автомобиль. Как ранее сообщал “Ъ”, c формулировкой об утрате актуальности правительство отозвало 22 внесенных в Госдуму законопроекта (см. “Ъ” от 27 марта). Против дальнейшего принятия поправок к КоАП выступил Минюст, указав, что «корректно» их доработать невозможно, пояснил собеседник “Ъ”, знакомый с обсуждением проекта в правительстве. Другой собеседник говорит, что МВД оставалось единственным ведомством, которое настаивало на принятии документа. В итоге вчера комитет Госдумы по госстроительству в ходе заседания рекомендовал законопроект отклонить в связи с «утратой актуальности».

За прошедшие шесть лет был принят ряд других законов, направленных на борьбу с пьяным вождением, пояснила “Ъ” первый зампред комитета Ирина Панькина («Единая Россия»). Она приводит в пример вступивший в июле 2022 года закон о конфискации автомобилей пьяных водителей. “Ъ” рассказывал об этой инициативе: машина обращается в доход государства, в случае если водителя второй раз в течение года поймали за рулем нетрезвым. Судебной статистики по этому вопросу пока нет, но, как известно “Ъ”, массовой такая практика пока не стала. Законопроект о залоге будет отклоняться по стандартной схеме, пояснила госпожа Панькина, поправки со всеми необходимыми документами, в том числе заключением комитета о его отклонении, направляются в Совет Госдумы, после чего выносятся на рассмотрение палаты.

«Идея была неоднозначной с самого начала,— комментирует ситуацию адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— С одной стороны, законопроект гарантировал оплату штрафа, назначаемого вместе с лишением. С другой стороны, удерживать денежные средства гражданина только потому, что он в будущем, возможно, будет признан виновным, явно чрезмерно». Господин Радько не исключает, что решение связано с подготовкой Минюстом нового КоАПа и Процессуального кодекса об административных правонарушениях, где «все можно будет предусмотреть», в том числе введение залога. Напомним, что проект кодексов ведомство готовит с 2019 года, в Госдуму он до сих пор не внесен.

Концепция законопроекта «подвергалась разумной критике» за то, что человек, еще не признанный судом виновным, должен был выложить значительную сумму в качестве залога за возврат автомобиля, а также за услуги спецстоянки, напоминает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «В результате это могло стать основой грандиозной коррупционной схемы. Думаю, этот риск стал основным фактором, повлиявшим на отзыв»,— сказал он.

Правительство приняло такое решение в связи со «сложной эконмической ситуацией» в стране, считает адвокат Лев Воропаев. «Решили не усугублять и так непростое положение граждан. Плюс, наверное, рассчитывают, что введенная в прошлом году конфискация даст какие-то плоды в виде снижения количества пьяных водителей на дорогах и аварийности»,— говорит он. По данным ГИБДД, в 2022 году было выявлено 288,4 тыс. пьяных водителей, на 1% меньше, чем в 2021 году. За год произошло 11,7 тыс. ДТП (минус 8,3%) с участием нетрезвых автомобилистов, в которых погибло 3,4 тыс. граждан (минус 6,9%).

Иван Буранов