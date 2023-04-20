Гладков сообщил о повреждении многоквартирного дома при мощном взрыве в центре Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о мощном взрыве в центре Белгорода. По его словам, в результате инцидента образовалась воронка радиусом 20. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

На место происшествия прибыли мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы. О причинах происшествия господин Гладков ничего не сообщил.

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