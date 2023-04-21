Дума занялась висяками

Госдума на пленарном заседании в четверг отклонила по упрощенной процедуре три инициативы оппозиции по изменению избирательного законодательства. Еще два законопроекта на ту же тему совет палаты вернул авторам в среду. Все эти документы были внесены в Думу еще в прошлом созыве и лежали без движения, пока думское руководство не объявило очередную кампанию по разгребанию законодательных завалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в последнее время часто поднимает тему «висяков». В конце февраля на заседании палаты он привел статистику законопроектов, которые лежат в комитетах без движения с начала созыва. Больше всего документов «застряло» в комитете по госстроительству и законодательству, через который традиционно проходит больше инициатив, чем через другие комитеты. На втором месте оказался комитет по экономической политике, на третьем — по транспорту. При этом седьмой созыв тоже оставил богатое наследство, к разгребанию которого комитеты приступили по призыву руководства Думы. На рассмотрении самого председателя палаты находятся два «висяка» — инициатива коммунистов о замене российского триколора красным флагом (внесена 19 апреля прошлого года) и предложенная группой единороссов новая редакция закона о похоронном деле (внесена 21 марта прошлого года). Согласно думской базе, обе инициативы были направлены Вячеславу Володину, но так и не перешли на следующую стадию, подразумевающую их распределение по профильным комитетам.

20 апреля Дума отклонила три законопроекта оппозиции, связанных с выборами, по упрощенной процедуре. Она подразумевает, что если законопроект был внесен во время работы предыдущих созывов и рекомендован ответственным комитетом к отклонению, то рассмотрение ограничивается кратким докладом представителя комитета, после чего депутаты переходят к голосованию. Автор одного из таких законопроектов Олег Смолин (КПРФ) предлагал запретить использование в агитации изображения лиц, занимающих государственные должности и не являющихся кандидатами. Использовать изображения других людей, не связанных госслужбой, депутат предлагал разрешить с их согласия. Комитет по госстроительству счел это нарушением равных возможностей для всех кандидатов, отметив также, что запрет на использование в агитации госчиновников и так реализован в законодательстве.

Также был отклонен законопроект депутатов «Справедливой России — За правду» (СРЗП) об отмене многодневного голосования. Согласно заключению комитета по госстроительству, такая практика показала свою эффективность. Также не нашла поддержки в комитете и была отклонена Думой инициатива ЛДПР о допустимости совмещения статуса адвоката с осуществлением депутатских полномочий на непостоянной основе. Адвокатура является профессиональным сообществом и «как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления», говорится в заключении комитета.

19 апреля Совет Думы вернул ряд законопроектов авторам. Среди них — поправки ЛДПР, устанавливающие дополнительные требования к кандидатам на высшую государственную должность. Например, партийцы предлагали обязать кандидатов предоставлять в Центризбирком письменное согласие на проведение в отношении них проверочных мероприятий по выявлению оснований для отказа в допуске к гостайне. Также либерал-демократы хотели вменить кандидатам в обязанность предоставлять в ЦИК справку об отсутствии заболеваний, несовместимых с работой президента. Наконец, авторы законопроекта сочли необходимым ограничить в пассивном избирательном праве тех, кто не служил в армии по призыву без законных на то оснований, поскольку это не согласуется со статусом верховного главнокомандующего страны. Совет Думы обосновал свое решение тем, что закон, в который вносятся поправки, утратил силу (новая редакция закона о выборах президента была принята в декабре 2022 года). По той же причине была возвращена авторам инициатива СРЗП об увеличении в региональных парламентах минимальной доли мандатов, распределяемых по партийным спискам, с 25% до 50%. Напомним, в конце 2021 года был принят закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», согласно которому регионы могут сами определять число депутатов, избираемых в заксобрание по партспискам.

«Это вторая такая большая генеральная уборка пыльных шкафов с законопроектами,— поясняет политолог Павел Склянчук.— Если пять лет назад говорилось, что инициативы достались депутатам "по наследству", то теперь расчистка завалов проводится как KPI работы думских комитетов». На затягивание сроков рассмотрения многократно жаловалась прежде всего оппозиция, напоминает эксперт: «Но и законопроекты депутатов "Единой России" в комитетах, которые возглавляют депутаты от других фракций, теперь стали проходить быстрее».

Ксения Веретенникова