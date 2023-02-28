Депутаты поборются с зависанием

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты во вторник назвал думские комитеты, в которых «застряло» больше всего законопроектов с начала восьмого созыва. Среди них комитеты по международным делам (как пояснили “Ъ” в Думе, из-за специфики международных договоров) и по охране здоровья во главе с Дмитрием Хубезовым, который долгое время находился в зоне специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин начал заседание 28 февраля с зачитывания справки, подготовленной думским аппаратом, о числе «законопроектов в комитетах "без движения" с начала восьмого созыва». Эта часть заседания прошла в закрытом режиме, хотя ранее руководство Думы обосновывало прекращение интернет-трансляции пленарных заседаний и частичное прекращение трансляции для парламентских журналистов исключительно вопросами «законодательного обеспечения спецоперации».

Больше всего «зависших» документов оказалось в комитете по законодательству (143), но через него традиционно проходит и больше всего инициатив (362 проекта на рассмотрении). Как пояснил источник “Ъ” в Думе, в этом комитете много «политических» законопроектов, как, например, о местном самоуправлении, который «затормозила» администрация президента в связи с появлением новых регионов.

На втором месте — комитет по экономической политике (32 проекта из 70), на третьем — по транспорту (27 из 51). При этом доля проектов «без движения» от общего числа инициатив на рассмотрении особенно высока в комитетах по международным делам (62,5%, 5 из 8), по развитию Дальнего Востока и Арктики (60%, 3 из 5), по транспорту (почти 53%, 27 из 51), по охране здоровья (50%, 19 из 38), по просвещению (50%, 12 из 24) и по туризму (50%, 2 из 4).

Меньше всего законопроектов на рассмотрении в комитете по делам национальностей — всего один. Комментируя эти данные, господин Володин, в частности, отметил, что глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий одновременно является лидером ЛДПР и ее фракции, поэтому ему надо помочь с комитетом, рассказал участник обсуждения. По словам источника “Ъ” в комитете, «застрявшие» проекты нельзя ни принять, ни отклонять из-за специфики международных договоров.

Упомянул спикер и комитет по охране здоровья, чей глава Дмитрий Хубезов («Единая Россия») с начала СВО много времени проводил в зоне боевых действий и полноценно вернулся к работе в комитете лишь с нового года.

Всего в комитетах «застряли» 402 из 1369 законопроектов, причем только 72 из них внесены правительством.

Напомним, в начале прошлого года Вячеслав Володин предложил ввести KPI для комитетов, но депутаты до сих пор их не разработали. Ответственный за это поручение глава комитета по контролю Олег Морозов (ЕР) в конце 2022 года сказал “Ъ”, что в осеннюю сессию работа комитетов оценивалась в «тестовом режиме» и что депутаты «не должны гнаться за формальными показателями».

Такую статистику по комитетам спикер намерен регулярно обсуждать с коллегами по палате.

А тех сотрудников комитетов, кто не готов улучшать показатели, не будут премировать, намекнул господин Володин на заседании, рассказали “Ъ” депутаты.

Необходимость этой работы господин Володин объяснил стремлением повысить «эффективность законотворческой работы в связи с задачами СВО и прошедшим посланием президента», говорит один из собеседников “Ъ”. Отметим, что о «повышении эффективности работы Госдумы» Вячеслав Володин говорил с момента избрания спикером осенью 2016 года: именно тогда депутаты начали борьбу с «законодательными завалами», накопившимися за предыдущие созывы.

«Зависание» проектов в комитетах первый замглавы комитета по контролю Михаил Романов (ЕР) объясняет тем, что в связи в том числе с СВО меняется законотворческая повестка и многие инициативы теряют актуальность. Кроме того, говорит он, накопились проекты, внесенные депутатами прошлого созыва: их тоже надо рассмотреть, но не в приоритетном порядке.

Причины «зависания» законопроектов, как правило, связаны со сложностью их правоприменения, считает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук: необходимостью дополнительных бюджетных средств, отсутствием оптимальных формулировок правовых конструкций, учитывающих мнения партий, регионов, бизнеса и т. п. Поэтому, по его мнению, иногда лучше непринятие проектов, чем принятие. Задача каждого комитета — чтобы в его портфеле не было инициатив, которые годами остаются без движения, согласен эксперт, так как пока в комитете лежат, например, популистские инициативы оппозиции, «она на них пиарится, а общественность замерла в ожидании — вдруг примут».

Мария Макутина