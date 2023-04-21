Энергетики идут в отказ

Генерирующие компании, столкнувшиеся с резким ростом цен на оборудование, попросили Минэнерго разрешить им отказываться от проектов модернизации ТЭС без уплаты штрафов. Энергетики уже хотят отказаться от модернизации 13 объектов на 1,5 ГВт, стоимость которых выросла на 79% от первоначальной. Потребители опасаются, что компании позднее вновь выставят на конкурс эти же объекты по более высокой цене. В «Совете рынка» считают, что эта идея снизит ответственность генкомпаний и создаст стимулы недобросовестного участия в отборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Энергетические компании хотят без штрафов отказываться от проектов модернизации старых ТЭС и обратились с такой просьбой к Минэнерго, сообщила на совещании в министерстве председатель набсовета Совета производителей энергии (СПЭ, объединяет генкомпании) Александра Панина. Она отметила, что для освобождения от штрафов компании могут обязать предоставить документы, подтверждающие форс-мажорные обстоятельства.

По программе модернизации старых ТЭС отобраны инвестиционные проекты на 25,2 ГВт с запуском в 2022–2027 годах. Проекты окупаются за счет повышенных платежей потребителей за мощность в течение 15 лет после запуска. В 2022 году введены девять объектов на 2,2 ГВт (72% от плана на год).

Сейчас генкомпании обдумывают отказ от 13 проектов модернизации общей мощностью 1,5 ГВт. Причина — резкий рост цен на основное оборудование (котлы, турбины и прочее). Так, в момент конкурсов генкомпании оценивали CAPEX таких проектов в 27,3 млрд руб., но из-за всплеска инфляции и роста цен на металлы и оборудование их стоимость выросла на 79%, до 48,9 млрд руб. Штраф за отказ от них — 11,8 млрд руб. Госпожа Панина не назвала плановые даты запуска проектов-отказников. В СПЭ не предоставили дополнительных комментариев.

После начала военных действий на Украине правительство РФ в рамках мер поддержки предоставило энергетикам право до конца 2022 года заявить о сдвиге запуска проектов модернизации ТЭС. В прошлом году генкомпании воспользовались нештрафуемой отсрочкой для проектов на 12 ГВт (46% от объема отобранных проектов), по данным СПЭ. Однако компании не могут совсем отказаться от проектов, не платя штраф.

Госпожа Панина предположила, что право отказа от проектов без штрафа «позитивно для потребителей: они за эту мощность не заплатят». «С другой стороны, генераторы не будут нести затраты, которые для них экономически не окупаемы. Тем более для ВИЭ такое право было предоставлено: в 2022 году порядка 400 МВт ВИЭ этим правом воспользовались»,— отметила она. В 2022 году от 460 МВт проектов ветряных электростанций (ВЭС) отказался «Фортум» (подконтролен финской Fortum): компания выиграла их в 2021 году за 1,72–1,99 руб. за 1 кВт•ч. Затем объем ВЭС пришлось вновь разыграть: квоту забрал «Уралэнергосбыт» (СП «Фортума» и АО «ЭК "Восток"») уже по 5–5,6 руб. за 1 кВт•ч. Поскольку цена выросла, то объем ВЭС снизился до 55 МВт.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что нештрафуемый отказ от обязательств — это способ переложить риски энергетиков на экономику с возможностью перезаявить эти же проекты позднее с удорожанием. «Такой подход поощряет безответственность и приведет к заметному ухудшению действующих условий ведения предпринимательской деятельности»,— говорят там.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сказали “Ъ”, что освобождение от штрафа создает условия, способствующие снижению ответственности поставщиков, созданию стимулов недобросовестного участия в отборах и невозможности достижения целей механизма модернизации ТЭС. При рассмотрении инициативы необходимо учитывать безусловную необходимость обеспечения надежности энергосистемы, добавили там.

Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ полагает, что возможность отказа от обязательств без стоимостных последствий и сохранения права участвовать в отборах в будущем подорвет доверие к рынку и создаст условия для недобросовестной манипуляции ценами. По мнению аналитика, правительство могло бы дать право компаниям отказываться от проектов, но при условии, что ни эти компании, ни аффилированные с ними организации не будут участвовать в следующих конкурсах с этими же объектами. «Если же они хотят иметь право вернуться на конкурс, то это право должно быть доступно только при условии уплаты штрафа»,— считает он.

Полина Смертина