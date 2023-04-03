Тариф на износ

Как выяснил “Ъ”, ФАС хочет с 2025 года заставить электросетевые компании направлять тарифные средства, полученные в качестве компенсации амортизации оборудования, на инвестиции и ремонты. Регуляторы также перестанут включать в тарифы расходы на аренду чужих сетей. Промышленность поддерживает «более строгий подход к целевому использованию амортизации». Однако небольшие сетевые компании ожидают роста числа брошенных бесхозных электросетей. Количество убыточных игроков увеличится, консолидация отрасли замедлится, но заметного снижения тарифов не произойдет, предупреждают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ФАС предлагает ввести принцип «целевой амортизации» в тарифах на передачу электроэнергии, следует из проекта постановления правительства, разработанного службой (“Ъ” его видел). Сейчас в тарифе учитывается амортизация в полном объеме, но по новым правилам электросетевая компания будет обязана потратить эти средства на инвестпрограмму и ремонты. В противном случае регулятор исключит компенсацию амортизации из тарифа. В тариф также перестанут включать и стоимость аренды чужих сетевых объектов (ставка аренды рассчитывается исходя из амортизации объектов и налога на имущество).

В 2025 году компания будет обязана направить на инвестиции 50% от объема средств амортизации, в 2026 году — 60%, а в 2028-м — весь объем. Мера необходима из-за «дефицита источников на инвестиции и ремонты в условиях ограничения темпов роста тарифов». Инициатива также заставит компании утверждать инвестпрограммы, отмечается в документах ФАС.

В ФАС пояснили “Ъ”, что инициатива позволит «обеспечить использование амортизационных отчислений на поддержание объектов электросетевого хозяйства в надлежащем состоянии и будет способствовать обеспечению надежности и качества электроснабжения». Новые правила «не приведут к росту тарифов», утверждают в службе. ФАС планирует разработать аналогичные меры и в сферах ЖКХ.

«Более строгий подход к целевому использованию амортизации вполне логичен и оправдан, особенно после включения в сетевые тарифы так называемой расчетной предпринимательской прибыли (5% от выручки),— говорят в "Сообществе потребителей энергии".— Подобный подход целесообразно также распространить и на нерыночные механизмы инвестирования в генерацию».

В среднем расходы на амортизацию занимают 10–12% от суммарной выручки сетевых компаний в регионе, а объем амортизационных отчислений организаций без утвержденных инвестпрограмм не превышает 0,5%, говорит Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. Влияние учета амортизационных отчислений на конечный тариф находится в пределах погрешности округления тарифных ставок, отмечает он.

Преждевременное введение инициативы ФАС и даже ее публичное обсуждение может негативно сказаться на процессе консолидации сетей, полагает представитель Ассоциации независимых ТСО Даниэль Дмитриев. Средние игроки перестанут выкупать и брать в аренду сетевые объекты ввиду дальнейшей бесперспективности возврата денег в виде амортизации, что создаст множество разрозненных очагов брошенных бесхозных объектов. Однако запуск инициативы в 2025 году после очистки рынка от мелких игроков под давлением формальных критериев может создать для крупных компаний более сильную переговорную позицию с оставшимися укрупнившимися игроками.

Избыточное ограничение негативно отразится и на крупных компаниях: формально учтенная амортизация не всегда обеспечивается фактически полученной выручкой, а бизнес-план компании может предполагать расход этих средств на иные цели (например, на оплату кредитов), говорит Сергей Сасим. По его оценкам, крупные компании консолидировали около 50% электросетевого оборудования именно по договорам аренды, причем зачастую по ставке, превышающей объем амортизации. Инициатива ФАС увеличит число убыточных игроков, замедлит процесс консолидации и приведет к ограничению доступа потребителей к сетевой инфраструктуре, предупреждает аналитик. В «Россетях» комментариев не дали.

Полина Смертина