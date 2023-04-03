Тариф на износ

Как выяснил “Ъ”, ФАС хочет с 2025 года заставить электросетевые компании направлять тарифные средства, полученные в качестве компенсации амортизации оборудования, на инвестиции и ремонты. Регуляторы также перестанут включать в тарифы расходы на аренду чужих сетей. Промышленность поддерживает «более строгий подход к целевому использованию амортизации». Однако небольшие сетевые компании ожидают роста числа брошенных бесхозных электросетей. Количество убыточных игроков увеличится, консолидация отрасли замедлится, но заметного снижения тарифов не произойдет, предупреждают аналитики.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
ФАС предлагает ввести принцип «целевой амортизации» в тарифах на передачу электроэнергии, следует из проекта постановления правительства, разработанного службой (“Ъ” его видел). Сейчас в тарифе учитывается амортизация в полном объеме, но по новым правилам электросетевая компания будет обязана потратить эти средства на инвестпрограмму и ремонты. В противном случае регулятор исключит компенсацию амортизации из тарифа. В тариф также перестанут включать и стоимость аренды чужих сетевых объектов (ставка аренды рассчитывается исходя из амортизации объектов и налога на имущество).
В 2025 году компания будет обязана направить на инвестиции 50% от объема средств амортизации, в 2026 году — 60%, а в 2028-м — весь объем. Мера необходима из-за «дефицита источников на инвестиции и ремонты в условиях ограничения темпов роста тарифов». Инициатива также заставит компании утверждать инвестпрограммы, отмечается в документах ФАС.
В ФАС пояснили “Ъ”, что инициатива позволит «обеспечить использование амортизационных отчислений на поддержание объектов электросетевого хозяйства в надлежащем состоянии и будет способствовать обеспечению надежности и качества электроснабжения». Новые правила «не приведут к росту тарифов», утверждают в службе. ФАС планирует разработать аналогичные меры и в сферах ЖКХ.
«Более строгий подход к целевому использованию амортизации вполне логичен и оправдан, особенно после включения в сетевые тарифы так называемой расчетной предпринимательской прибыли (5% от выручки),— говорят в "Сообществе потребителей энергии".— Подобный подход целесообразно также распространить и на нерыночные механизмы инвестирования в генерацию».
В среднем расходы на амортизацию занимают 10–12% от суммарной выручки сетевых компаний в регионе, а объем амортизационных отчислений организаций без утвержденных инвестпрограмм не превышает 0,5%, говорит Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. Влияние учета амортизационных отчислений на конечный тариф находится в пределах погрешности округления тарифных ставок, отмечает он.
Преждевременное введение инициативы ФАС и даже ее публичное обсуждение может негативно сказаться на процессе консолидации сетей, полагает представитель Ассоциации независимых ТСО Даниэль Дмитриев. Средние игроки перестанут выкупать и брать в аренду сетевые объекты ввиду дальнейшей бесперспективности возврата денег в виде амортизации, что создаст множество разрозненных очагов брошенных бесхозных объектов. Однако запуск инициативы в 2025 году после очистки рынка от мелких игроков под давлением формальных критериев может создать для крупных компаний более сильную переговорную позицию с оставшимися укрупнившимися игроками.
Избыточное ограничение негативно отразится и на крупных компаниях: формально учтенная амортизация не всегда обеспечивается фактически полученной выручкой, а бизнес-план компании может предполагать расход этих средств на иные цели (например, на оплату кредитов), говорит Сергей Сасим. По его оценкам, крупные компании консолидировали около 50% электросетевого оборудования именно по договорам аренды, причем зачастую по ставке, превышающей объем амортизации. Инициатива ФАС увеличит число убыточных игроков, замедлит процесс консолидации и приведет к ограничению доступа потребителей к сетевой инфраструктуре, предупреждает аналитик. В «Россетях» комментариев не дали.