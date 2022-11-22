Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сигара нашла героя

Как в Москве открыли памятник Фиделю Кастро

22 ноября на Новопесчаной улице в Москве открыт памятник Фиделю Кастро. В церемонии участвовали президенты России и Кубы. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что она получилась пронзительной и — главное — не могла не получиться.

Президенты России и Кубы отдали должное Команданте

Президенты России и Кубы отдали должное Команданте

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президенты России и Кубы отдали должное Команданте

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В этот день Москву накрыл, как известно, ледяной дождь, то есть во льду было все сверху донизу, до самых облаков, и даже, кажется, воздух, леденевший на ветру.

И можно было только представить себе, как чувствовали себя здесь, на Соколе, члены кубинской делегации, приехавшей открывать памятник легендарному Фиделю. Но они держались и не искали для себя теплых местечек. Хотя разве не хотелось им сейчас больше всего на свете, как, впрочем, и всем без исключения москвичам, оказаться сейчас где-нибудь на Кубе?

Журналистов, впрочем, приютил грузинский ресторан «Колхи» на углу Новопесчаной и Сальвадора Альенде, который с Островом свободы как мог объединял тоскующий по ней попугай жако Пика, слишком хорошо понимающая, что ей-то век Свободы не видать, и поэтому время от времени пользующаяся беспроигрышной фразой «Наливай, братан!», которая произносится так отчетливо и с таким чувством, что остается просто благодарно кивнуть и исполнить.

Тем более что президент РФ Владимир Путин в это время по видео-конференц-связи открывал будущее ледоколам «Якутия» и «Урал» и по всем признакам не спешил на Новопесчаную.

Наконец был дан сигнал: «Едут!», и у памятника соединились две колонны: журналистов и членов делегаций. Все хотели быть в первом ряду, так что поприжали даже скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого.

— Слава богу, получилось поучаствовать в конкурсе, которое организовало Российское военно-историческое общество по созданию памятника, инициатором создания которого выступило Министерство обороны,— рассказал Алексей Чебаненко.— Мы создали множество вариантов великого Фиделя.

Хотелось посмотреть, конечно, на каждый. И даже, быть может, установить. Но говорят, он не любил идею памятника себе, хоть, как мы видим, и не смог полностью избежать.

— Нам хотелось передать его в расцвете сил! Он заражал энтузиазмом всех вокруг! — рассказал Алексей Чебаненко.

— Но как передать такой энтузиазм в бронзе? — удивлялся я.

— Показать его молодым, каким помнят наши родители! — воскликнул скульптор.— Когда приезжал в Москву в 1963 году, после Карибского кризиса! Молодой, задорный!.. Это великий человек, который рождается раз в столетие!

Нет, Фидель, однажды захватив, не отпустил пока Алексея Чебаненко.

— Он должен быть твердо стоящим на двух ногах,— добавил скульптор.— Не в контрапосте, не как-нибудь еще, а твердо стоит! В лицо ему дует ветер!

Я невольно обернулся, чтобы убедиться в этом. Да, материя, которой пока скрывали памятник, облепила его фигуру и лицо. Угадывалась разметавшаяся по лицу борода. Но может, это было что-то еще.

— Он смотрит вдаль. Он с сигарой, потому что Фидель без сигары — это все равно что Куба без Фиделя,— уронил афоризм с таким видом, как будто у него таких еще много, Алексей Чебаненко.

— Этот образ, который Леша сделал,— вступила Татьяна Самарская, директор Студии имени Грекова, где он работает,— курировал министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу. И вот он пришел... Человек он творческий, заходил часто... И вот он говорит: «Таким именно я его помню! Таким он и был!»

Стало ясно, что таким он и будет.

С таким Фиделем они и выиграли конкурс, объявленный по заказу Минобороны.

Фотогалерея

Как президенты России и Кубы открывали памятник Кастро в Москве

Предыдущая фотография
Памятник Фиделю Кастро в Москве

Памятник Фиделю Кастро в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Кубы Мигель Диас-Канель на открытии памятника Фиделю Кастро

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Кубы Мигель Диас-Канель на открытии памятника Фиделю Кастро

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Памятник Фиделю Кастро в Москве

Памятник Фиделю Кастро в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (в центре) и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес (второй слева)

Президент России Владимир Путин (в центре) и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на открытии памятника Фиделю Кастро

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на открытии памятника Фиделю Кастро

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Кубы Мигель Диас-Канель (слева) и президент России Владимир Путин

Президент Кубы Мигель Диас-Канель (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Философ Александр Дугин (слева) во время церемонии

Философ Александр Дугин (слева) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Скульптор Алексей Чабаненко (справа) и помощник президента России Владимир Мединский

Скульптор Алексей Чабаненко (справа) и помощник президента России Владимир Мединский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес перед началом церемонии

Кортеж президента Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 9

Памятник Фиделю Кастро в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Кубы Мигель Диас-Канель на открытии памятника Фиделю Кастро

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Памятник Фиделю Кастро в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (в центре) и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на открытии памятника Фиделю Кастро

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Кубы Мигель Диас-Канель (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Философ Александр Дугин (слева) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Скульптор Алексей Чабаненко (справа) и помощник президента России Владимир Мединский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

— Здесь (на площади Фиделя Кастро.— “Ъ”) изначально мы планировали разместить его, конечно, по центру,— продолжил Андрей Белый.— Но тут есть коммуникации. И получилось только так.

Да, нельзя было не обратить внимание на то, что Фидель стоит ближе к одному краю дороги, как будто отошел, чтобы кого-то пропустить.

— Так что мы его развернули, так чтобы фоном после него был именно парк,— объяснил архитектор.

Впрочем, теперь получалось, что Фидель идет из парка прямо к подъезду соседнего дома по каким-то своим революционным делам.

При этом в руке у него зажата сигара (в таких случаях скульптору следует, как известно, быть внимательным и не допустить ситуации, когда одна сигара будет у человека в руке, а другая — в зубах. Подобного рода инциденты случались с кепкой Владимира Ильича: ее при открытии памятника вдруг замечали на голове и в руке вождя одновременно).

— Сам памятник, если брать его с постаментом,— добавил Андрей Белый,— четко вписывается в куб. Куба вписывается в куб! У него размер 3,65 на 3,65 (метра.— “Ъ”), и от плитки до верха — тоже 3,65! Часть скалы, на которой он стоит, откалывается, и тогда видна точная карта Кубы!

— Для Алексея нет вообще ничего невозможного! — воскликнула Татьяна Самарская.— Этот памятник — за полгода, памятник маршалу Василевскому — за месяц!!!

— В активе — памятник Ефремову...— потупился скульптор.

— Но не Михаилу? — на всякий случай уточнил я.

Не пришло ведь еще, быть может, время.

— Михаилу Ефремову,— покачал головой Алексей Чебаненко.— Но другому. Полководцу. Доблестному генералу!

Упор был сделан на «доблестному».

Да, другой Михаил Ефремов пока отличился другими доблестями. За них памятники не ставят, а сносят.

— А памятники Маргелову, Шокальскому!..— продолжил скульптор.— Памятник ополчению Москвы, четырем дивизиям... Все по заказу Министерства обороны... Открыт в Ясенево, а должен был стоять прямо тут, перед фонтаном!..

Министерство обороны наступало хотя бы в Москве. Обступало ее памятниками.

Среди гостей я заметил теперь философа Александра Дугина. Он рассказывал, что в то время когда Куба сохранила верность идеалам социализма, «а мы-то — нет!».

Философ Александр Дугин и другие официальные лица

Философ Александр Дугин и другие официальные лица

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Философ Александр Дугин и другие официальные лица

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— В таких условиях Фидель Кастро становится геополитической фигурой! — воскликнул Александр Дугин.— Идет война цивилизаций, и значение Кубы вырастает на глазах! И запомните, наши ракеты снова будут на Кубе! Не верите? Спросите у этого памятника!

Мне и правда хотелось у него что-то выяснить, расспросить, узнать важнейшее, ведь после него тоже не с кем поговорить... Да просто хотя бы заглянуть ему в глаза... Но нет, затянули в дерюгу с ног до головы... Но может, Александр Дугин еще хоть что-то знал...

— Евразийское движение было инициатором установки этого памятника,— пояснил Александр Дугин в ответ на мой вопрос.

Я удивился: вроде же скульптор рассказывал, что инициаторами были Минобороны и Военно-историческое общество.

— Задались вопросом, почему нет памятника Фиделю Кастро, не нашли его — и решили действовать! — рубанул рукой как ледорубом стылый воздух Александр Дугин.— Год назад, накануне СВО!

То есть неслучайно, дал он откровенно понять.

— Мы нашли скульптора...— сообщил Александр Дугин.— Мы и старое общество российско-кубинской дружбы... Искали и нашли!

А как же конкурс, хотел спросить я, о котором рассказывал сам скульптор, а как же Минобороны?.. Ой, ладно, может, Александр Дугин нашел какого-то другого скульптора...

Тут сообщили, что оба президента, России и Кубы, уже тут. Они вышли из машин, подошли к памятнику, с которого сдернули наконец ткань. Бронза пропиталась, мне казалось, зеленью. Фидель был и правда молодой, каким его и знал, видимо, нестареющий Сергей Шойгу, и не похож на себя позднего. Но он и правда куда-то стремился, и вообще был подвижный и даже, правда, можно сказать, живой. Я подумал, что это ведь удача скульптора. Да и самому Фиделю повезло.

Бронза, правда, уж очень была зелена, ну и что с того? Летом зато не будет бросаться в глаза, а зима когда-нибудь закончится, хоть сейчас и нет такого впечатления.

Владимир Путин, конечно, произнес речь:

— Фидель и его соратники всегда самоотверженно защищали суверенитет родной страны; не позволили, чтобы ее сломили интервенция наемников, санкции, финансово-экономическое эмбарго, попытки внешней изоляции! — Владимир Путин произносил выстраданные за последний год слова.— Отстояли право Кубы на собственную модель развития в соответствии с национальными, а не навязанными извне ценностями! Добились того, чтобы в мире учитывали мнение Кубы и уважали ее интересы!

Этого, правда, пока нельзя сказать о России. Но ведь и специальная военная операция до сих пор в разгаре. Не все еще потеряно.

Политтехнолог Павел Дубравский — о том, зачем властям Кубы понадобился референдум

— Для многих поколений наших сограждан образ Команданте всегда был овеян романтической славой, отвагой, победами! — говорил Владимир Путин.— В словах известной советской песни «Куба — любовь моя!» отражались наши искренние, восторженные чувства не только к Острову свободы и всему кубинскому народу, но и непосредственно к Фиделю, чья мощь, энергия и несгибаемая воля притягивали и до сих пор притягивают к себе как магнит!

Продрогшие кубинские гости вокруг меня жадно ловили каждое слово Владимир Путина и все, кажется, понимали, хотя потом выяснилось, что почти никто из них не знал русского языка.

— Мне посчастливилось, дорогие друзья, неоднократно встречаться с Фиделем Кастро, и в моей памяти остались многочасовые беседы с ним, особенно наш последний разговор в июле 2014 года,— продолжил Владимир Путин.— Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени! Времени становления многополярного мироустройства: о том, что независимостью и достоинством не торгуют, о том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму! Поражали его энциклопедические знания, глубокое понимание сути событий, острота ума, точность оценок.

Да, ни одного случайного слова. Команданте бы тоже понял.

— Наша страна неизменно поддерживала свободолюбивый кубинский народ и руководство республики. И мы знаем, что это взаимно! — завершил Владимир Путин.

Он, впрочем, базу-то Лурдес на Кубе закрыл. Широкий был жест. Кубинцы оценили.

— У Фиделя были теплые отношения с советскими и российскими лидерами! — рассказал президент Кубы Мигель Диас-Канель.— Он восхищался Юрием Гагариным и Валентиной Терешковой!.. Он много раз посещал СССР... До последнего дня ловил новости из России... Дорогие товарищи! Сегодня мы перед вами подтверждаем: новые поколения кубинцев, которые последовательно занимают государственные должности в стране, привержены идеалам дружбы и солидарности с Российской Федерацией! Россия знает, что она может рассчитывать на Кубу! Вечная слава историческому лидеру кубинской революции, главнокомандующему Фиделю Кастро Рус!

— Глория!!! — выдохнули кубинцы вокруг меня.

Глаза их горели. Они смотрели на Команданте. Он смотрел сквозь снег и ветер куда-то еще.

Я испытывал сейчас к этим людям какую-то нежность. И, между прочим, зависть. Они были непреклонны. Они готовы были идти до самого конца вместе со своим Команданте.

Да, Глория. Что тут еще скажешь.

— А вы тоже думаете, что русские ракеты еще вернутся на Кубу? — спросил я потом лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Как Вашингтон и Гавана впервые за несколько лет собирались проводить переговоры на высоком уровне

— Думаю, нет, и в этом нет необходимости,— засмеялся Геннадий Зюганов.— Новые системы ракет позволяют решать все вопросы успешно с нашей национальной территории. Вполне! Недавно показывали: вернулся американский челнок, который летал над планетой и все заснял... Мы сделали это 30 с лишним лет назад! Я смотрел, как запускали наш «Буран»!.. Он без пилотов сел с точностью 30 сантиметров при очень большом боковом ветре!

— Вы видели его? — спросил я Геннадия Зюганова, кивнув на Фиделя.

— Мне он нравится! — признался лидер КПРФ.— Он тот, кто приезжал к нам тогда!

— Зря отдали базу? — прямо спросил я Геннадия Зюганова.

— Нельзя было отдавать...— вздохнул он.— Ну нельзя... Они не пережили...

Через 30 минут у памятника уже никого не было. Команданте остался один. Непобежденный. Непокоренный. Один-единственный на всю Москву с сигарой в руке.

И он был выше всех этих разговоров.

Метра на полтора.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...