Израиль все больше граничит с Ираном

Глава израильского МИДа Эли Коэн посетил с визитом Азербайджан и Туркменистан. В Израиле не скрывают, что отношения с обеими странами имеют особое стратегическое значение с учетом их территориальной близости к Ирану. И если израильско-азербайджанское сотрудничество испытано временем и распространяется в том числе на такие сферы, как разведка и оборона, то с Туркменистаном все только начинается: в Ашхабаде господин Коэн принял участие в церемонии открытия здания посольства. Как подчеркивают СМИ, это совсем уже под боком у Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Израиля Эли Коэн

Фото: Annegret Hilse / Reuters Глава МИД Израиля Эли Коэн

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Посольство Израиля в Туркменистане было открыто в четверг в Ашхабаде в присутствии израильского министра иностранных дел Эли Коэна. «Исторический и волнующий момент!» — написал он в Twitter. Теперь в Израиле будут ждать ответного шага от Туркменистана. По словам господина Коэна, обещание открыть в Израиле посольство ему дал лично туркменский президент Сердар Бердымухамедов.

Это первый почти за 30 лет визит министра иностранных дел Израиля в Туркменистан. А решение открыть в Ашхабаде посольство было принято около десяти лет назад, но до сих пор дипмиссия размещалась во временном здании и не работала полноценно. «Теперь дипломатическое представительство Израиля в Ашхабаде займет специально построенное для него здание, став третьим (после Казахстана и Узбекистана.— “Ъ”) постоянным посольством еврейского государства в Центральной Азии»,— заявили в израильском МИДе накануне поездки министра.

В Израиле не скрывают, что развитие связей с Туркменистаном особенно важно в связи с его географической близостью к Ирану.

«Туркменистан — энергетический центр, расположенный в стратегическом месте и граничащий с Ираном, и укрепление отношений между странами будет способствовать безопасности, стабильности и развитию экономики»,— подчеркнул Эли Коэн в Twitter по итогам встречи с президентом Бердымухамедовым. В Израиле же в эти дни буквально все СМИ отмечали, что посольство в Ашхабаде находится примерно в 20 км от иранской границы. В самом Иране этот факт официально не прокомментировали. Иранские СМИ также пока достаточно сдержанны. Правда, реформистское интернет-издание Etemad Online написало еще в начале апреля, что ажиотаж израильских СМИ по случаю открытия посольства у границ с Ираном не вполне обоснован. В то же время в статье отмечается, что сам по себе этот факт не особо приятен для Тегерана, но Иран своевременно «предотвратил негативные последствия», в том числе проинформировав о деликатности ситуации Ашхабад. При этом отношения между Ираном и Туркменистаном, указывает издание, продолжают развиваться, а у туркмено-израильского сотрудничества, как считают иранские журналисты, перспектив немного.

Примечательно, что в Ашхабад Эли Коэн прилетел из Баку, сотрудничество с которым также во многом построено на противодействии Ирану в регионе. И это, в отличие от туркмено-израильских контактов, давно вызывает негативную реакцию Тегерана. Только в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что стратегия «сионистского режима (Израиля.— “Ъ”) заключается в том, чтобы создавать нестабильную и небезопасную обстановку в регионе». Он намекнул, что израильтянам выгодны разногласия между Ираном и Азербайджаном.

В Баку господина Коэна принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. В рамках визита также были организованы бизнес-форум и заседание азербайджано-израильской межправкомиссии. Вместе с министром в Баку прилетели представители 20 израильских компаний, работающих в области кибербезопасности, внутренней безопасности, водоснабжения и сельского хозяйства. Состоялись и переговоры Эли Коэна с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. При этом виделись они совсем недавно. В конце марта последний приезжал в Израиль, чтобы лично принять участие в открытии азербайджанского посольства в Тель-Авиве. «Израиль и Азербайджан разделяют общее понимание иранских угроз. Иранский режим аятолл угрожает обоим нашим регионам, сеет терроризм и дестабилизирует весь Ближний Восток»,— заявил тогда Эли Коэн. Перед поездкой в Баку он повторил эту мысль.

В сообщениях западных СМИ, которые весьма активно цитируют израильские журналисты, не раз отмечалось, что Азербайджан, вероятно, позволяет Израилю использовать базы на своей территории для разведывательных полетов над Ираном, а также заброски в эту страну своих агентов.

Так, газета «Гаарец» со ссылкой на зарубежных коллег написала в марте, что Азербайджан даже подготовил аэродром, предназначенный для оказания помощи Израилю в случае, если он решит атаковать иранские ядерные объекты. Вспоминается и история, как несколько лет назад израильская внешняя разведка «Моссад» выкрала и через Азербайджан вывезла из Ирана секретный ядерный архив.

При этом недавно назначенный посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов в интервью Jerusalem Post подчеркнул, что его страна «не будет вмешиваться во внутренние дела других» и «не позволит использовать свою территорию против других». В то же время посол подтвердил, что Израиль — один из ведущих поставщиков оружия в Азербайджан. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2016–2020 годах на Израиль приходилось 69% импорта оружия Баку. А та же «Гаарец» в ходе своего расследования установила, что за последние семь лет азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines совершила 92 грузовых рейса в Израиль, приземляясь на аэродроме Овда. Это единственный израильский аэродром, через который могут ввозиться и вывозиться взрывчатые вещества.

В свою очередь, из Азербайджана идет 30% от общего объема нефти, импортируемой Израилем. Так что сотрудничество это взаимовыгодное, и Тегерану есть о чем беспокоиться. Правда, как подчеркивают в иранском МИДе, они не оставляют попыток «преодолеть напряженность (в отношениях с Азербайджаном.— “Ъ”) с помощью дипломатических инициатив».

Марианна Беленькая