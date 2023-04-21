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«Знаете, как руководить регионом, — дождитесь следующих выборов!»

Александр Дрозденко выступил перед областным ЗакСом с ежегодным отчетом

Вчера губернатор Ленинградской области выступил перед Законодательным собранием региона с ежегодным отчетом о деятельности правительства. Подчеркнув, что локомотивом развития экономики региона являются строительство и АПК, глава 47-го региона предложил представить к госнаграде зампреда правительства по сельскому хозяйству Олега Малащенко. Главные проблемы, в которых депутатское меньшинство упрекнуло областную власть, касаются дефицита социальных объектов, качества медицинских услуг и бездействия руководителей некоторых отраслевых ведомств.

Губернатор Александр Дрозденко в своем заключительном слове сказал, что обычно не отвечает на прозвучавшие претензии с трибуны, но в этот раз сделает исключение

Губернатор Александр Дрозденко в своем заключительном слове сказал, что обычно не отвечает на прозвучавшие претензии с трибуны, но в этот раз сделает исключение

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Губернатор Александр Дрозденко в своем заключительном слове сказал, что обычно не отвечает на прозвучавшие претензии с трибуны, но в этот раз сделает исключение

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По традиции заседание открылось оглашением его регламента спикером Законодательного собрания Ленинградской области Сергеем Бебениным, заявившим, что отчет губернатора займет полтора часа. «Час!» — послышался голос Александра Дрозденко из зала. «Берите пример!» — посоветовал коллегам спикер. После выступления губернатора, перед тем как предоставить слово представителям фракций, господин Бебенин отметил, что губернатор говорил 50 минут, и снова порекомендовал парламентариям брать пример с главы региона и быть такими же лаконичными.

Александр Дрозденко начал свое юбилейное десятое выступление с рассказа об успехах региона в «девятнадцатом» муниципальном образовании Ленобласти — подшефном городе ДНР. Уже в апреле 2022 года Ленинградская область приняла первых беженцев из Мариуполя (631 человек), а в мае 2022 у Ленинградской области появился подшефный регион на Донбассе, город Енакиево с еще шестью городами-сателлитами, восстановил хронологию прошлогодних событий губернатор. «Сегодня мы называем его девятнадцатым муниципальным образованием ленинградской семьи»,— отметил он.

В прошлом году область профинансировала восстановление Енакиево в размере 870 млн рублей. В 2023 году на 114 инфраструктурных объектов регион планирует направить примерно 2,5 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме почти 2 млрд. Помощь Ленинградской области в общей сложности составит не менее 750 млн рублей.

Строительство и АПК остаются локомотивом развития экономики Ленобласти, подчеркнул господин Дрозденко. По результатам 2022 года 5% валового регионального продукта и 12% вместе с пищевой и перерабатывающей промышленностью приходятся на долю АПК региона. Область остается лидером среди субъектов РФ по производству яиц, молочной продуктивности коров, производству семенного картофеля, мяса птицы, грибов, выращиванию форели и цветов. Объем производства АПК в прошлом году достиг 120 млрд рублей, что на 2,7% больше показателей позапрошлого года. «В сопоставимых ценах это рекордные цифры за последние годы, да, наверное, и за всю историю Ленинградской области,— не скромничал господин Дрозденко.— Считаю, что по итогам последних пяти лет мы имеем право представить к государственной награде руководителя агропромышленного комплекса, моего заместителя Малащенко Олега Михайловича, и прошу это занести в сегодняшний протокол»,— сказал глава 47-го региона.

В планах областного правительства на 2023 год: обновить 130 км региональных дорог, восстановить права более 10 тыс. дольщиков, расселить из аварийного жилья более 3 тыс. семей, газифицировать 20 тыс. домовладений, обозначил приоритеты губернатор Дрозденко. При этом руководитель региона дал поручение подготовить новую редакцию стратегии социально-экономического развития Ленобласти, так как она не учитывает вызовы текущей ситуации в стране и мире.

Когда пришло время для выступления парламентариев, первым взял слово руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Перминов, сказавший, что «правительство Ленинградской области — это губернатор». Некоторые главы отраслевых комитетов живут в тени активности губернатора, развил мысль господин Перминов, проявляя бездействие и халатность. Возможно, в будущем чиновников заменит искусственный интеллект, который будет демонстрировать высокую продуктивность и эффективность, но пока этого не произошло, руководитель «Справедливая Россия — За правду» призвал парламентариев и власти оставаться людьми и работать на благо жителей региона.

Когда Новое Девяткино получит новую школу

Не такую высокую оценку деятельности губернатора дал депутат от КПРФ Дмитрий Звонков. Коротко поприветствовав присутствующих товарищей, коммунист сразу перешел к претензиям к правительству и напомнил об остром дефиците социальных объектов в регионе, в частности о том, что «знаменитая резиновая» школа в Новом Девяткино, работающая даже не в две, а три смены, вызывает обеспокоенность жителей уже более 10 лет (см. «Ъ-СПб» от 08.12.2022). В 2017 году губернатор пообещал построить ее из собственных средств региона, но этого так и не произошло. «Нормативы по обеспеченности населения школами до сих пор занижены на 30% по сравнению с соседним регионом — Санкт-Петербургом, где на тысячу жителей приходится 120 учеников. В Ленобласти этот показатель равен 90 ученикам на тысячу человек»,— сравнил господин Звонков.

Губернатор Дрозденко в своем заключительном слове сказал, что обычно не отвечает на прозвучавшие претензии с трибуны, но в этот раз сделает исключение. Представителю КПРФ глава 47-го региона посоветовал лучше следить за его, губернатора, соцсетями, где господин Дрозденко регулярно отвечает на поступающие жалобы жителей, в том числе по вопросам, озвученным компартией. «За годы моей работы валовый продукт региона увеличился в два раза, доходная часть бюджета — в 2,7 раз, расходы на социальные статьи — в три раза. Это один из лучших показателей по стране,— обратил внимание господин Дрозденко.— За последние пять лет в Ленобласти построено 170 социальных объектов. Поэтому я чувствую себя уверенно. За меня проголосовало 83% жителей. И я добросовестно отработаю свой срок. Если вы считаете, что сможете работать лучше меня, дождитесь следующих выборов».

Александра Тен

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