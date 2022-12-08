Школа в Новом Девяткино ждет федеральных денег

Власти Ленинградской области планируют привлечь федеральное финансирование на строительство школы в Новом Девяткино примерной стоимостью 2 млрд рублей в рамках госпрограммы Минобразования или инфраструктурного займа «Дом.РФ». Начало конкурсного отбора на распределение денег запланировано на март-апрель 2023 года. Если заявку одобрят, к строительству приступят в лучшем случае следующей осенью и жителям молодого поселения придется ждать школу еще не один год, предупреждают депутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Новом Девяткино работает всего одна школа на 800 мест, в которой, по оценке жителей, в три смены учится более 1700 детей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Сегодня в Новом Девяткино работает всего одна школа на 800 мест, в которой, по оценке жителей, в три смены учится более 1700 детей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 мая 2022 года численность населения деревни Новое Девяткино Ленинградской области достигала 19,6 тыс. человек. Сегодня в поселении работает всего одна школа на 800 мест, в которой, по оценке жителей, в три смены учится более 1700 детей.

Утвержденный проект новой школы на 1120 мест подадут на конкурсный отбор Министерства просвещения РФ. Это поможет привлечь федеральное финансирование, чтобы начать строительство, говорят региональные власти. Как сообщил источник в областном правительстве, в ценах 2021 года стоимость объекта превышала 1,1 млрд рублей, но предполагается, что проектно-сметная документация будет пересмотрена и цена будет увеличена до 2 млрд. На стройку найден потенциальный инвестор — ГК «ПИК», готовый выступить концессионером строительства объекта в случае включения школы в федеральную программу «Развитие образования», говорят в областной администрации. Заявку на участие в конкурсном отборе Минпросвещения планируется подать сразу после объявления конкурса в начале следующего года.

Второй вариант финансирования долгожданной школы — за счет инфраструктурных облигаций от банка «Дом.РФ». Согласно процедуре, заявку на получение инфраструктурного займа подает дочернее общество субъекта РФ, которым в данном случае выступает АО «Леноблаижк».

«В случае одобрения заявки дочернее общество получает заем и начинает строительство социального объекта. Далее субъект федерации предусматривает в бюджете следующих лет субсидии на возмещение заемных средств кредитной организации»,— объяснил схему финансирования генеральный директор АО «Леноблаижк» Максим Исьянов. Как пояснил господин Исьянов, условия займа, как и сумма федерального финансирования, будут известны после подачи заявки, параметры которой находятся еще в процессе уточнения. На сайте госкомпании «Дом.РФ» говорится, что минимальная сумма займа равна 300 млн рублей, а срок займа составляет от трех до 15 лет. В случае одобрения инфраструктурного кредита АО «Леноблаижк» выступит заказчиком строительства объекта, а подрядчик будет выбран на конкурсной основе. Следующий отбор на распределение инфраструктурных займов «Дом.РФ» намечен на март-апрель 2023 года.

«Сегодня область вынуждена исправлять градостроительные ошибки, допущенные на местном уровне: из 278 тыс. кв. м жилья, введенных в эксплуатацию с 2008 года, Госстройнадзор выдал лишь два разрешения на строительство 22 тыс. кв. м. Остальные разрешения утверждены муниципальной администрацией»,— рассказал заместитель председателя Госстройнадзора Ленобласти Александр Якушев на встрече с жителями Нового Девяткино. По словам господина Якушева, новых заявок на реализацию жилищных проектов от девелоперов нет. «Они знают нашу позицию: разрешения выдаем только тем организациям, которые готовы обеспечивать жителей социальной инфраструктурой и помогают восстанавливать права обманутых дольщиков»,— подчеркнул зампред областного Госстройнадзора.

В начале недели этой недели парламент Ленобласти утвердил бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов сразу во втором и третьем чтениях. Поправка о включении в финансовый план средств на строительство школы в Новом Девяткино выносилась на голосование депутатом КПРФ Дмитрием Звонковым, но большинство парламентариев проголосовало против нее (см. «Ъ-СПб» от 06.12.2022).

«Проблеме острого дефицита школ в Новом Девяткино уже десять лет,— сказал депутат Звонков.— Уже поздно искать виноватых, надо решать проблему». Депутат КПРФ напомнил, что в 2017 году губернатор Александр Дрозденко обещал жителям поселения начать строительство школы из собственных средств региона. «Поэтому я и предлагал включить финансирование школы в принятый бюджет,— обращает внимание депутат.— Если заявку на федеральное финансирование одобрят, к строительству школы приступят в лучшем случае только в сентябре следующего года — и жителям Нового Девяткино придется ее еще подождать».

По информации господина Звонкова, в Новом Девяткино зарезервированы в общей сложности четыре площадки для школ. Упомянутая школа на 1120 мест — только одна из них. Проектная документация по трем другим образовательным учреждениям еще не разработана.

Александра Тен