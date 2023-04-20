Новый собственник бумкомбината «Кама» станет совладельцем пермского завода Henkel

Компания Henkel подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов. Как сообщается в официальном пресс-релизе немецкого концерна, в него входят три инвесткомпании: Augment Investments, подконтрольная совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, Kismet Capital Group российского инвестора Ивана Таврина и Elbrus Services, по данным «Интерфакса», принадлежащая сооснователю Elbrus Capital Дмитрию Крюкову. Согласованная сумма покупки составляет 54 млрд руб. или около €600 млн., окончательно сделка еще не закрыта. Отмечается, что все приобретатели российских активов Henkel имеют «налаженные и длительные деловые отношения в западных странах и не находятся под санкциями ЕС или США».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Компания Henkel производит косметику, бытовую химию и клеевые материалы под брендами Persil, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», «Момент» и другими. Одно из российских предприятий компании расположено в Прикамье (бывший завод «Пемос»). В начале апреля немецкий концерн заявил о намерении вывести из РФ свой бизнес, а в августе выставил свои российские и белорусские активы на продажу.

Ранее Виктор Харитонин приобрел другой крупный промышленный актив в Прикамье: в феврале банк «Открытие» продал подконтрольной ему инвесткомпании Augment Investments Limited краснокамское ООО «Кама», которое управляет единственным в России производством мелованного картона.