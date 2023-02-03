«Кама» поработает на лекарства

Структуры совладельца фармацевтической компании «Фармстандарт» Виктора Харитонина завершили сделку по приобретению краснокамского ООО «Кама», управляющего единственным в России производством мелованного картона, которое расширило свою долю на рынке после ухода иностранных поставщиков. По данным «Ъ-Прикамье», итоговая сумма сделки составила 36 млрд руб. Эксперты считают такую цену справедливой: предприниматель получил за нее перспективное предприятие, которое сможет встроить в свой холдинг, а развивавший «Каму» в последние годы банк «Открытие» полностью окупил свои инвестиции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Изначально стороны планировали закрыть сделку до конца 2022 года, потом сроки сдвинулись на январь. В итоге подписание договора, по данным источника на рынке, состоялось на прошлой неделе. Сумма сделки составила порядка 36 млрд руб., из которой 15 млрд — стоимость активов предприятия, 21 млрд — долг компании перед банком «Открытие», средства которого привлекались на развитие производства.

Собеседнику «Ъ-Прикамье» известно также, что в конце января господин Харитонин повторно посетил предприятие и должен был встретиться с руководством Пермского края — для обсуждения планов развития предприятия, но встреча не состоялась. Какие-либо изменения в совете директоров и составе топ-менеджмента «Камы» после заключения сделки, по информации «Ъ-Прикамье», не проводились.

В «Фармстандарте» не ответили на запрос, в банке непрофильных активов «Траст», который занимался продажей, сделку не комментируют. В пресс-службе «Камы» предложили «Ъ-Прикамье» «следить за новостями на сайте компании».

ООО «Кама» в конце 2021 года объединило ООО «Кама Картон», «ЦБК „Кама“», ООО «Камабумпром» и ООО «Камабумпром. Очистка», которые управляли активами основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Предприятие является первым в России производителем мелованной бумаги и единственным в стране на данный момент производителем мелованного картона. Работающая сегодня бумагоделательная машина мощностью 85 тыс. тонн в год была запущена на «Каме» в 2011 году. Проект по созданию производства мелованного картона был заморожен из-за финансовой неустойчивости «Камы». В 2018 году комбинат перешел за долги банку «Открытие». Сначала банк хотел продать его профильному инвестору, но затем решил развивать самостоятельно, возобновил проект по запуску производства картона и открыл для него финансирование. Итоговый объем инвестиций составил около 25 млрд руб. В апреле 2021 года состоялся запуск картоноделательной машины. По итогам 2021-го выручка ООО «Кама», по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб.

После начала выпуска картона в «Открытии» вернулись к идее найти для предприятия инвестора из отрасли. В феврале 2022 года «Каму» передали банку «Траст» «для дальнейшей продажи в рынок» за 13,6 млрд руб. при балансовой стоимости 8,5 млрд руб. Искать нового покупателя на активы планировалось после выхода производства на проектную мощность в 220 тыс. тонн мелованного картона в год. Достичь этого показателя завод должен был в 2023 году, но смог сделать это в 2022-м, после ухода из России иностранных поставщиков мелованного картона, долю которых заняла «Кама».

Только в январе этого года стало известно, что предприятие могут выкупить структуры российского бизнесмена Виктора Харитонина, основного владельца «Фармстандарта». Холдинг, заводы которого совокупно выпус­кают свыше 1,7 млрд упаковок лекарственных средств в год, является одним из крупных покупателей производимого «Камой» упаковочного картона. Стоит отметить, что до этого господин Харитонин пытался купить другой актив — Сыктывкарский лесопромышленный комплекс в Коми, но сделка не получила одобрения российских властей и затормозилась.

Экс-министр промышленности Пермского края, председатель реготделения «Деловой России» Дмитрий Теплов считает итоговую сумму, за которую предприниматель выкупил «Каму», справедливой. «Сделка получилась выгодной для обеих сторон. Банк „Открытие“ полностью вернул свои инвестиции, а покупатель получил, по сути, полностью новое предприятие с современным импортным оборудованием. Сегодня на фоне санкций открыть такое производство было бы сложно. Между тем, спрос на бумагу и картон на внутреннем рынке сейчас очень хороший, так что предприятие будет приносить высокий доход»,— полагает господин Теплов.

Бывший исполнительный директор ЦБК «Кама» Юрий Чечеткин отмечает, что у «Фармстандарта» за счет включения в структуру холдинга производителя картона появится возможность управлять производством полного цикла и уйти от импорта упаковки. «Кама», по его мнению, от сделки тоже выигрывает: теперь у нее точно не возникнет каких-либо проблем со сбытом продукции. «И банк, на мой взгляд, все же не может быть полноценным собственником такого актива, он, скорее, балансодержатель. Новый инвестор больше соответствует профилю предприятия и сможет развивать его в перспективе исходя из своих потребностей, площадка „Камы“ позволяет это сделать. Кроме того, холдинг будет заинтересован в привлечении кадров, а значит, вероятно, будет вкладываться и в городскую инфраструктуру»,— говорит господин Чечеткин.

Екатерина Артемова