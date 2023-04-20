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«Туристы едут туда, где самим жителям хорошо»

Как и почему Нижний Новгород превратился в один из самых узнаваемых городов страны, как считают гостей города и что первично — турист или гостиница для него, рассказывает министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Фото: Роман Яровицын

Фото: Роман Яровицын

— По итогам 2022 года турпоток в Нижегородскую область вырос почти вдвое. Это эффект 800-летия Нижнего Новгорода?

— Не только, все началось немного раньше. В 2017 году регион принял очень эффектное участие в фестивале молодежи и студентов в Сочи, там был первый драйв. Следующее мероприятие, к которому мы активно готовились, — это матчи чемпионата мира футболу в 2018 году. Честно скажу, у меня были большие сомнения в том, что все пройдет хорошо. Объясню почему. Очень долго город был закрытым. Нижегородцы, а тем более горьковчане могут по-разному относиться к этому периоду истории, но то, что он оставил очень ощутимый след с точки зрения менталитета, — бесспорно. Нижний — промышленный и научный центр, город закаленных людей. Я напомню, что нижегородцы неоднократно меняли историю страны и, без преувеличения, спасали Россию: так было и при Минине с Пожарским, и во время расцвета Нижегородской ярмарки, которая устанавливала мировые цены, и в годы Великой Отечественной войны, когда Победа ковалась в тылу. Нижегородцам исторически некогда было отдыхать и принимать гостей. И понятно, что с точки зрения туризма город был долгое время забыт.

Но вернемся к итогам чемпионата. Мы же вышли в лидеры по уровню проведения матчей, по качеству услуг для туристов! Дело в том, что у нижегородцев есть уникальное свойство: это люди, которые в определенный момент могут сплотиться ради цели. А еще здесь есть предпринимательский дух, который формировался восемь столетий и тоже является неотъемлемой частью истории города.

Пандемия ковида, во время которой город готовился к 800-летию, это только подчеркнула. Именно тогда, например, объединились наши рестораторы, организовавшие централизованное питание медиков (позднее, кстати, именно на основе этого объединения появилась действующая сейчас Ассоциация рестораторов).

А история о том, как отстояли Пакгаузы на Стрелке? Она же тоже про сплочение. Именно благодаря гражданской активности у нас есть сейчас это креативное пространство. Более того, Стрелка, на мой взгляд, стала сакральным символом преобразований и начала новой жизни региона. Город перезапустился. За пять лет произошли такие изменения, которых не хватало десятилетиями, в том числе и в сфере туризма. Нижний действительно стал одним из самых узнаваемых городов России.

— Сразу после ЧМ-2018 Нижний Новгород был на 11 строчке национального рейтинга туристической привлекательности, год назад — на девятой. Что делали, чтобы подняться на шестую?

— Качество сервиса и выбора, доступного туристу, повышает только конкурентная среда. Поэтому самое главное — как живет и работает бизнес, в режиме 24/7 обеспечивающий гостеприимство. И здесь, как мне кажется, мы хорошо сработали в части создания определенных условий. Нижегородская область — единственный регион в стране, где сфера общепита, а также выставочно-конгрессная деятельность находятся в ведении минтуризма. И моя задача как министра — смотреть на отрасль глазами туриста. Поэтому значительную часть своего времени я оцениваю работу коллег, чтобы повысить уровень сервиса нашей индустрии госте­приимства.

Безусловно, судьбоносными для индустрии были решения, принятые на уровне региона во время пандемии. Мы первыми в стране добились, чтобы в перечень пострадавших отраслей были включены народные художественные промыслы (НХП) и водный транспорт. Это было принципиально важно — иначе на них бы не распространялись меры поддержки. Мы первыми стали расселять врачей в гостиницы — и это дало отельерам возможность сохранить бизнес. Ни одна гостиница не закрылась в период пандемии! Беспрецедентным был объем поддержки НХП: на федеральном уровне на поддержку всей отрасли было направлено около 500 млн руб., из бюджета Нижегородской области региональным предприятиям — 300 млн. Наши практики поддержки сферы туризма потом переняли 38 субъектов РФ, а в сфере НХП — больше 50.

Все это помогло предпринимателям не только выстоять в сложный период, но и развиваться в дальнейшем. К примеру, в 2017 году в регионе было 50 туроператоров, сегодня — 71. Бизнес не будет расти там, где невозможно заработать.

— Объем платных туристических услуг по итогам 2022 года достиг 16,7 млрд руб. При этом годом ранее было немногим меньше — 16,1 млрд руб. Почему здесь нет интенсивной динамики?

— Во-первых, цифра еще явно будет корректироваться — не все предприятия отчитались об итогах года. Многие показатели мы в принципе не можем посчитать: туристы ведь пользуются услугами аптек, продовольственных магазинов, рынков… А во-вторых, существует теневой рынок. Люди по-прежнему останавливаются в квартирах и апартаментах, которые сдаются нелегально и владельцы которых не платят налоги с аренды. Я против этого, сам в поездках всегда выбираю отели. И дело не только в сервисе. Главное в путешествии — безопасность, а ее могут обеспечить только классифицированные и проверенные всеми надзорными органами объекты.

Одним днем проблему нелегального бизнеса не решить. Самый верный путь — строить новые гостиницы. Чем их больше, тем разно­образнее ценовое предложение, тем меньше соблазна снять квартиру.

— Насколько достаточен сейчас номерной фонд?

— Недостаточен. Если сравнивать с 2017 годом, то тогда фонд был избыточен — не было туристического потока, чтобы загрузить даже имеющиеся отели, не говоря уже о строи­тельстве новых. Смысла в этом не было — о таких цифрах турпотока, как сейчас, никто даже мечтать не мог. А теперь гостиницы в Нижнем загружены на 80–100%, овербукинг и летом, и зимой, поэтому логично, что инвесторы открывают и закладывают новые оте­ли и продолжат это делать — мы такие проекты только приветствуем и будем всячески поддерживать.

— Для райцентров это еще более актуальная проблема?

— Да, но с райцентрами сложнее. Что должно появиться сначала: турист или инфраструктура для него? Это замкнутый круг. Бизнес не должен быть убыточным, но люди не поедут с ночевкой, если нет гостиницы. Поэтому надо двигаться синхронно. Делать все, чтобы росли экскурсионные, транзитные потоки, которые в перспективе превратятся в туристические. Потенциал есть, и очень большой: экскурсионный поток в районах сейчас сопоставим с туристическим.

— Откуда едут в Нижний Новгород?

— Отовсюду. Конечно, есть регионы-якоря — Москва, Санкт-Петербург, наши соседи — Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Ивановская и Владимирская области. Стабильный поток туристов из Беларуси. Оттуда еще до открытия прямого авиасообщения с Минском к нам приезжали 4 тыс. туристов, а теперь наде­ем­ся на 10–11 тыс. гостей в год. Иностранцев по объективным причинам стало меньше, но мы всегда подчеркиваем: даже если какие-то страны закрылись от нас, мы по-прежнему открыты всем.

— Как вы считаете туристов?

— На основе big data и аналитики мобильных операторов. Вместе с ними мы около двух лет разрабатывали алгоритм, который сможет учесть множество факторов, а не только традиционный гостиничный отчет. В результате сегодня можем видеть и с помощью искусственного интеллекта оценивать так называемые «тепловые карты» движения каждого туриста — человека, который находится в регионе не менее 24 часов. Это обезличенные сведения: у нас нет персональных данных, но мы знаем, приехал человек только в город или посетил область, деловая это поездка или семейная, вплоть до уровня благосостояния туриста…

Здесь важно подчеркнуть: Нижегородская область рада каждому. Мы никогда не будем оценивать гостей с точки зрения финансового обеспечения. Мы открыты для всех. Да, вслед за популярностью региона растут и цены — это закон экономики. Но даже в этих условиях мы стремимся создать комфортную среду для всех: субсидируем авиарейсы, удерживаем цены на билеты в учреждениях культуры, развиваем ресторанный рынок. Нижний Новгород — центр истории страны, и почувствовать ее должна быть возможность у каждого.

— Как работаете над продвижением?

— У нас есть большая коммуникационная программа, событийный каркас. Постоянно расширяем географию охвата и упоминания в соцсетях. Но подходим к этому очень осознанно. Например, работаем в первую очередь с теми регионами, с которыми есть любое транспортное сообщение: авиа, железнодорожное, комфортное автомобильное, речное. У нас очень удачный транспортный хаб.

— У вас есть любимые маршруты по Нижегородской области?

— У меня есть любимый регион. Я убежден: Нижегородская область настолько разно­образна и уникальна, что выделить какой-то один район невозможно — это будет некорректно по отношению к жителям, которые там живут и создают свою историю гостеприимства. Главное везде — люди. Без них нет жизни, а значит, нет города. Именно от людей, от хозяев города во многом зависят эмоции и чувства туриста — в дороге, в гостинице, в ресторане. В индустрии гостеприимства все знают, что у них нет права на ошибку, нет второго шанса произвести впечатление. Но не менее важно и другое: туристы едут туда, где самим жителям хорошо. Можно устроить потемкинскую деревню рекламной кампанией, но сарафанное радио не обмануть: люди приедут и увидят, что на самом деле скрывается за красивой глянцевой обложкой.

Поэтому при подготовке к 800-летию Нижний менялся прежде всего для самих нижегородцев. Юбилей был не целью, а средством для глобальных изменений. Чтобы люди заново влюбились в свой город, чтобы им здесь снова стало интересно гулять, отдыхать, чтобы не хотелось никуда уезжать. И в этом смысле для меня было удивительным лето 2022 года. Раньше, когда я в выходные спускался на подземную парковку, там оставались единицы машин — все уезжали за город. А прошлым летом все изменилось. Культурная программа была настолько обширной, что друзья мне прямо говорили: «Мы боимся уехать и что-то пропустить». Нижегородцы любят быть частью праздника, это заложено генетически.

Беседовала Татьяна Салахетдинова

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