Гости прибывают

Нижегородская область поднялась на шестое место в национальном туристическом рейтинге. Чемпионат мира по футболу, 800-летие Нижнего Новгорода и активное продвижение региона помогли нарастить туристический поток до 3,9 млн человек по итогам прошлого года — это почти вдвое больше, чем пять лет назад. Дальнейшая динамика во многом зависит от развития инфраструктуры как в областном центре, так и в районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летом на главной пешеходной улице города, Большой Покровской, особенно многолюдно

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Летом на главной пешеходной улице города, Большой Покровской, особенно многолюдно

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В национальном туристическом рейтинге Нижегородская область по итогам 2022 года следует за Москвой, Санкт-Петербургом, Крымом, Краснодарским краем и Московской областью. При этом в допандемийный 2019 год регион занимал лишь 11 место. Об этом на коллеги областного министерства туризма и промыслов рассказал глава ведомства Сергей Яковлев. На мероприятии подвели итоги работы отрасли за пять лет.

Со ссылкой на данные мобильных операторов министр рассказал, что в 2022 году туристический поток в Нижегородской области составил 3,9 млн человек, что в 1,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Объем услуг в сфере туризма достиг 16,7 млрд руб. Сегодня в регионе работают 71 туроператор, 780 туристических агентств, 529 гостиниц различного формата, которые могут принять более 44 тыс. гостей.

Одним из самых сложных периодов для туриндустрии стало время пандемии коронавируса. Сергей Яковлев напомнил, что в этот период господдержку удалось распространить не только на отели (ставка налога на имущество для них была снижена более чем вдвое), но и включить в перечень пострадавших отраслей водный пассажирский транспорт и предприятия, выпускающие изделия народных художественных промыслов (НХП). Общая сумма поддержки сферы туризма в период пандемии коронавируса составила почти 600 млн руб., НХП — 314 млн руб. «Мы фактически генерировали искусственный спрос на услуги гостиниц, санаториев и турбаз, некоторые перепрофилировали под обсерваторы для больных и жилье для медперсонала. Большие усилия были также направлены на запуск речной навигации. Нам удалось осуществить допуск теплоходов на круизные и речные маршруты. На некоторых региональных предприятиях НХП были успешно развернуты производства средств индивидуальной защиты», — рассказал министр.

Заместитель губернатора Олег Беркович считает, что за прошедшие пять лет в Нижегородской области в сфере туризма поменялось «примерно все». Работа по развитию туристического потенциала была выделена в отдельное направление — началась с подготовки к чемпионату мира 2018 года и продолжилась подготовкой к 800-летию Нижнего Новгорода. «Мы помним, как водили экскурсии прямо по стройкам, рассказывали про прекрасное прошлое и светлое будущее. Это было ни на что не похоже, но 2022 год показал, что все было не зря. Прирост колоссальный. Сейчас Нижний Новгород является одним из туристических лидеров России, но мы хотим больше». По словам господина Берковича, «русские люди обязаны ехать в Нижний Новгород»: «В этом году начинаем наполнять мероприятиями туристический маршрут Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород, о создании которого договорились в 2021 году на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мы хотим, чтобы трафик активно ходил между этими городами, для нас это будет серьезным подспорьем».

Новые вызовы

Дальнейшее наращивание турпотока во многом зависит от пополнения гостиничного фонда. По словам Сергея Яковлева, средняя наполняемость гостиниц в Нижнем Новгороде находится на уровне 80%, а в пиковые даты (в период школьных каникул, в праздники, в дни проведения крупных мероприятий) доходит до 100%. При этом туристические потоки активно смещаются в сторону муниципалитетов: в Арзамас, Городец, Дивеево, Выксу, на озеро Светлояр. Сейчас идет поиск земельных участков и инвесторов для строительства новых мест коллективного размещения.

Для развития речного туризма не хватает причальной инфраструктуры. Министр рассказал, что вопрос решается в рамках создания кластера круизного туризма «Ока —Волга»: в 14 круизных центрах региона планируется строительство и реконструкция причалов, берегоукрепительных сооружений, подъездных путей и парковок, проведение дноуглубительных работ.

Точки роста

Одно из ключевых направлений повышения туристической привлекательности региона — развитие народных промыслов. В сфере НХП Нижегородской области сейчас работает 27 предприятий, на которых занято 1250 человек. Объем производства в секторе по итогам года достиг 1,5 млрд руб. Сергей Яковлев заметил, что, за последние пять лет предприятия НХП продолжают развиваться и привлекают инвесторов.

Председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Инна Святненко отмечает, что именно благодаря нижегородской инициативе в России учрежден новый праздник — День народных художественных промыслов, и это значимое событие для всей отрасли.

Генеральный директор нижегородского Фонда развития НХП Елена Краюшкина говорит, что в регионе разработаны программы, позволившие повысить статус промыслов и привлечь молодежь в отрасль: «Произошло объединение туризма и НХП. Места традиционного бытования промыслов стали позиционироваться как новые туристические локации. Туда пошли туристические поезда, автобусы, теплоходы. Возросший туристический поток позволяет поддержать фабрики и создать дополнительную нишу для продажи продукции НХП». По словам Елены Краюшкиной, сами фабрики за последние пять лет смогли открыть четыре новых музейных комплекса, провести модернизацию оборудования. Сформирован проект национального туристического маршрута по местам традиционного бытования НХП в Нижегородской области.

Еще одна точка роста — рестораны местной кухни и гастрономические мероприятия, привлекающие туристов. В сфере общественного питания в регионе работает почти 2,5 тыс. предприятий. По словам директора Ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексея Беляева, в областном центре ресторанный рынок уже достаточно насыщен, поэтому, задумывая новые проекты, рестораторы все чаще смотрят в сторону Арзамаса, Городца, Большого Болдина. «Думаю, что к следующему сезону в этих городах уже появится что-то новое», — отметил господин Беляев. В целом, по его словам, «итоги пяти лет впечатляют»: «Чемпионат мира по футболу, юбилей Нижнего Новгорода, Новогодняя столица России, столица детского туризма... И на этом не остановились: в этом году Нижний — Молодежная столица России. Туристический поток будет только расти, и рестораторы считают это лучшей поддерж­кой для бизнеса».

Андрей Репин