Минцифры отрицает рассылку повесток через «Госуслуги»

Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций не подтверждает сообщения о планах рассылать повестки через «Госуслуги» в отдельных регионах, сказано в Telegram-канале ведомства. 17 апреля военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва; сегодня, 20 апреля, с похожим заявлением выступил главный военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский.

«Для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через ''Госуслуги'' направляться не могут»,— заявило Минцифры.

В министерстве указали, что сейчас граждане могут получить повестку двумя способами: лично в руки либо заказным письмом по «Почте России» с уведомлением.

Закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учета и разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток, президент России Владимир Путин подписал 14 апреля.

17 апреля, после реплики военного комиссара Москвы о старте теста рассылки повесток через «Госуслуги» и по смс, Минцифры сообщило, что правовых оснований для таких действий сейчас нет. В принятом законе способы направления электронных оповещений не указаны: их должно установить отдельным актом правительство, подчеркнули в министерстве.

Подробнее о новом законе — в материале «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Григорий Лейба