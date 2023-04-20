Хакеры пересели на каршеринг

Черный рынок учетных записей каршеринга расширяет границы. В Telegram все чаще предлагают купить такие данные для нелегального использования. Речь идет о взломанных аккаунтах или учетках, оформленных на подставных лиц. Количество таких предложений выросло на 40%, пишут «Известия» со ссылкой на данные компаний, которые занимаются кибербезопасностью. Но как эти данные оказываются у продавцов? И чем все это может обернуться для пользователей каршеринга? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первые сообщения о мошенничестве с аккаунтами каршеринга появились примерно три года назад. Тогда в Санкт-Петербурге задержали мужчину, покупавшего персональные данные граждан из разных регионов, которые обращались в микрофинансовые организации. Злоумышленник использовал копии их документов и фотографии на фоне паспорта. Что же поменялось с тех пор? И кому нужны такие профили для краткосрочной аренды автомобиля? Собеседники “Ъ FM” подчеркивают: нередко учетные записи приобретают люди без необходимого стажа или документов, например, лишенные прав. А данные на продажу берутся из различных источников, говорит руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров:

«Первый источник — так называемые сбивы, когда нанимают людей и они по имеющимся персональным данным сбивают данные, регистрируя таким образом новый аккаунт. Второй — это взломанные учетки. Их похищают у пользователей с помощью вредоносного программного обеспечения».

Эксперты подчеркивают: стоимость нелегальных аккаунтов каршеринга варьируется от 800 руб. до 6 тыс. руб. Причем среди взломанных встречаются даже учетные записи со статусом «премиум». Правда, проблема в целом не массовая — пока всего 200-350 объявлений.

У сервисов аренды есть много способов отслеживать такие схемы, однако полностью победить их сложно, говорит консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий. Загрузка и проверка документов для создания аккаунта идет дистанционно, и каршеринг не может на 100% убедиться, что документы загружает их владелец:

«Существуют различные механизмы выявления подложных фотографий. Например, селфи или выявление нетипичных поездок для владельца того или иного аккаунта. Любой каршеринговый сервис имеет в составе очень мощную службу борьбы с мошенничеством, но она, конечно же, не всесильна».

Но на что могут рассчитывать пользователи каршеринга, если через их аккаунт берут машину? Автоюрист Сергей Радько подчеркивает, что сохранение логина и пароля, это прямая обязанность пользователя, поэтому взыскать компенсацию за кражу профиля с сервиса вряд ли удастся:

«Если не доказано, что доступ к аккаунту стал следствием действий или бездействий самого сервиса, как правило, во всем считается виноватым пользователь, потому что именно он не обеспечил сохранность своей учетной записи. Он мог кому-то доверить свой смартфон или где-то записал пароль, а злоумышленники или друзья, знакомые узнали, воспользовались».

А если кто-то под чужим аккаунтом возьмет в аренду машину и попадет в ДТП? По закону, это подпадает под статью «Неправомерное завладение транспортным средством». Только автомобиль в таком случае вскрывают не отверткой, а через электронную систему, продолжает автоюрист Сергей Радько. Реальному владельцу придется доказать, что в момент аварии он был в другом месте и не пользовался машиной, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Может быть, в автомобиле есть какие-то системы, которые фиксируют лицо водителя, например. Также нужно разбираться, с какого устройства был вход в этот аккаунт. Если будет доказано, что учетной записью воспользовался кто-то другой, то к владельцу аккаунта никаких претензий не будет».

“Ъ FM” направил запросы основным операторам каршеринга, но те в среду не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Тем временем, по данным московского дептранса, в городе парк арендуемых машин превысил отметку в 30 тыс., и всего этими сервисами пользуются более 1 млн человек. А значит, в одной только столице у черного рынка профилей немалые перспективы для роста.

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Елена Иванова