«Угонщики» каналов атакуют блогеров

Кибермошенники стали похищать популярные каналы в Telegram. Издание «Известия» уточняет, что атаки на блогеров активизировались с начала 2023 года. Это объясняется популярностью мессенджера. С марта 2022-го, когда российские власти заблокировали несколько популярных соцсетей, аудитория Telegram выросла почти на 70%.Туда, в частности, перешли блогеры из признанных экстремистскими и запрещенных в России Instagram и Facebook.

В июне среднесуточный охват площадки вырос до 40 млн пользователей. Это сразу привлекло внимание мошенников. Одна из последних схем —добавление в раскрученные блоги ботов, пояснил директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный: «За последний год было примерно пять схем, которые в течение месяца-двух пользовались популярностью и позволяли уводить каналы. Это очередная история с "угоном" через ботов. Естественно, воруют только качественные каналы с приличной аудиторией.

Мошенники потом могут получить деньги либо с автора канала, который попробует его вернуть, либо самостоятельно их монетизировать. Одно из направлений развития маркетинга — создание сетки канала для перевода рекламодателей, которым не хватает мощностей VK и других оставшихся источников.

Автор сам принимает некоторые действия, то есть он видит накрутку ботами, замечает ухудшение статистики канала. После этого ресурс закрывается, чтобы боты от него отстали. Поскольку канал закрыт, соответственно, мошенники имеют в этот момент возможность открыть аналогичный с таким же никнеймом».

Новый хозяин, как правило, использует канал для рекламы товаров или услуг. Причем по тематике это может быть совершенно не связано с основной направленностью. Например, часто там продают криптовалюты. Иногда похищенные каналы перепродают. Цена стартует от 300 тыс. руб., уточняют «Известия».

После кражи срок жизни площадки не превышает двух недель, говорят эксперты. Столько времени нужно подписчикам, чтобы заметить подлог и пожаловаться в службу поддержки. Затем канал просто закрывается. Случаи, когда прежнему владельцу удалось вернуть свой блог, крайне редки. Это связано с несовершенством технической поддержки Telegram, пояснил медиа-исследователь, сооснователь коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова:

«Мошенники стали более изощренные, они играют на эмоциях. Самый последний "угон" канала был, казалось бы, безобидный. Человеку прислали ссылку, чтобы он проголосовал за картину племянницы. В таком случае вероятность перехода высока. После перехода по ссылке доступа к каналу его владелец уже не имеет. Он может его читать, но влиять на контент в таком случае невозможно.

Смысл в том, что для кибермошенников важно просто опубликовать что-то, получить возможные деньги и удалить блог. Здесь есть несколько путей. Можно писать в поддержку Telegram, но проблема в том, что в там работают в основном волонтеры. Может пройти ни один день, пока на ваше сообщение ответят. Потом еще придется долго доказывать, что это действительно ваш ресурс. За последний месяц каналы "угнали" у трех моих знакомых, вернуть их они не смогли. Это, правда, очень сложно. У Telegram нет алгоритма, схемы, чтобы админ канала мог быстро восстановить к нему доступ».

С конца февраля по октябрь 2022 года число ежедневно активных авторов в Telegram выросло в полтора раза, подсчитали в компании Brand Analytics. Общая аудитория мессенджера превышает 750 млн пользователей. Но практически единственным инструментом борьбы с мошенниками, который предлагает Telegram, остается метка «Scam», которую получают скомпрометированные каналы. При этом точных правил, по которым она выдается, до сих пор нет. Она лишь предупреждает о том, что многие пользователи сообщили об этом аккаунте, как о мошеннике.

Эксперты советуют заниматься безопасностью аккаунтов самим авторам. В частности, применять двухфакторную аутентификацию, скрывать контакты и установить в настройках «заявки на вступление» пользователей, вместо свободного вхождения в группу.

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Светлана Белова