Суд в Ярославле отклонил иск о признании незаконными слов «мэр» и «мэрия»

Ярославский областной суд отклонил иск жителя города Александра Симона, который требовал признать слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» противоречащими закону о государственном языке. Об этом «Ъ» сообщила пресс-секретарь суда Ольга Козлова. Господин Симон требовал исключить эти названия из регионального закона об органах местного самоуправления.

Истец апеллировал к принятым в феврале поправкам к закону о государственном языке, которые ограничивают использование иностранных слов в официальном обращении.

«Решением Ярославского областного суда от 20 апреля 2023 года отказано в удовлетворении административных исковых требований Александра Симона к Ярославской областной думе, муниципалитету г. Ярославля, мэрии г. Ярославля»,— сообщили в Ярославском областном суде. Там не смогли пояснить причину отклонения иска, так как решение в полном объеме пока не изготовлено. Оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Истец предлагал заменить термины иностранного происхождения дореволюционными («городской голова», «управа», «городская дума»). Бывший депутат муниципалитета Ярославля Александр Симон несколько лет борется за переименование городского представительного органа, он создал общественную организацию «Ярославская городская дума».

Подробнее — в материале «Ъ» «Мэров предложено русифицировать».

Антон Голицын, Ярославль