Песков назвал странным заявление о двойнике Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «весьма странным» заявление о том, что в зону военной операции вместо Владимира Путина ездил его двойник. С таким утверждением накануне выступил глава СНБО Украины Алексей Данилов.

«(Могу оценить это заявление.—"Ъ") так же, как и вы. Назвать его весьма странным»,— заявил господин Песков в ходе пресс-кола.

Утром 18 апреля пресс-служба Кремля сообщила о визите Владимира Путина в Луганскую народную республику и Херсонскую область. «Я такого количества стареньких автомобилей — "Лад" и "Жигулей" — давно уже не видел. Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные»,— описал поездку президент РФ на правительственном совещании 19 апреля.

Григорий Лейба