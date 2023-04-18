Песков: Путин посетил ЛНР и Херсонскую область вчера

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин посетил военные штабы в Херсонской области и Луганской народной республике вчера, 17 апреля. Представитель Кремля отметил, что для президента важно посещать новые регионы и проводить проверки штабов. Упоминание господином Путиным Пасхи на видео Дмитрий Песков объяснил тем, что согласно православной традиции она празднуется сорок дней.
Владимир Путин с командующим группировкой войск «Днепр» генерал-полковником Олегом Макаревичем
Фото: Администрация Президента России
«Это было вчера. Действительно президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас, но дело в том, что Пасха-то у нас идет 40 дней. И сейчас тем более Пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было. Эта поездка состоялась вчера»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.
Он добавил, что поездка в войска — это рутинная работа Верховного главнокомандующего. «Что касается состояния войск, то это прерогатива Министерства обороны. Мы не имеем права давать здесь какую-то информацию»,— сказал представитель Кремля.
Сегодня утром пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Следом он отправился в Луганскую народную республику. Там глава страны посетил штаб национальной гвардии «Восток» и заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров об обстановке. Это была первая поездка президента в ЛНР и Херсонскую область.
Во время посещения штаба «Днепр» глава государства поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, по его словам, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи.
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