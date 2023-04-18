Песков: Путин посетил ЛНР и Херсонскую область вчера

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин посетил военные штабы в Херсонской области и Луганской народной республике вчера, 17 апреля. Представитель Кремля отметил, что для президента важно посещать новые регионы и проводить проверки штабов. Упоминание господином Путиным Пасхи на видео Дмитрий Песков объяснил тем, что согласно православной традиции она празднуется сорок дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин с командующим группировкой войск «Днепр» генерал-полковником Олегом Макаревичем

Фото: Администрация Президента России Владимир Путин с командующим группировкой войск «Днепр» генерал-полковником Олегом Макаревичем

Фото: Администрация Президента России

«Это было вчера. Действительно президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас, но дело в том, что Пасха-то у нас идет 40 дней. И сейчас тем более Пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было. Эта поездка состоялась вчера»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Он добавил, что поездка в войска — это рутинная работа Верховного главнокомандующего. «Что касается состояния войск, то это прерогатива Министерства обороны. Мы не имеем права давать здесь какую-то информацию»,— сказал представитель Кремля.

Сегодня утром пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Следом он отправился в Луганскую народную республику. Там глава страны посетил штаб национальной гвардии «Восток» и заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров об обстановке. Это была первая поездка президента в ЛНР и Херсонскую область.

Во время посещения штаба «Днепр» глава государства поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, по его словам, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».