На вес мусора

Власти хотят рассчитывать цену услуги по вывозу мусора по новой схеме. Сейчас стоимость зависит от нормативов, которые устанавливают операторы в регионах. А правительство намерено привязать тарифы только к фактическому объему выброшенных жильцами отходов. Соответствующие поправки в законодательство уже подготовлены Минприроды, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая в Госдуме. Как изменения отразятся на квитанциях за ЖКУ? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Строка «плата за обращение с мусором» появилась в платежках шесть лет назад. До этого сборы за вывоз отходов были включены в графу «содержание и ремонт жилых помещений». Цену на услугу определяли управляющие компании, так что в соседних районах, а иногда и домах, жильцы платили по-разному.

Власти решили, что это несправедливо, и реформировали систему. Вывозом мусора стали заниматься специальные операторы, в каждом регионе свои. Компании, работающие с ТБО, установили тарифы исходя из собственных расходов, что на поверку тоже оказалось не идеальным подходом, отмечает председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская: «Сколько на зарплату надо, сколько на прогон автомашин? И неважно, сколько они привезли. Еще есть раздельный сбор, а за это надо брать меньше, потому что это пойдет в переработку.

Любые способы, кроме расчета по фактическому объему, вызывают очень много вопросов».

Иными словами, власти сетуют, что нынешняя система расчета платежей непрозрачна. А как выглядит эта формула? Региональные операторы определяют тариф, умножают его на высчитанный ими же самими годовой норматив накопления мусора, а затем умножают еще и на площадь жилого помещения. В Москве, например, за один квадратный метр приходится ежемесячно отдавать около 7 руб.

Если сбор привяжут к фактическому объему выброшенных отходов, количество переменных в формуле заметно сократится, говорит директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер: «Если есть количество контейнеров с известным объемом, понятно, сколько раз они вывозили их в течение месяца, то очень легко посчитать объем вывезенных отходов. А дальше этот объем распределяется на квадратный метр или на количество граждан, проживающих в доме. Но на самом деле четко установить, какое количество людей было в течение месяца, гораздо сложнее».

То есть размер платежей у большей части жильцов, как и прежде, будет зависеть от площади квартиры. А, значит, холостяку из трешки придется отдать за вывоз мусора больше, чем семье из однушки. Но это лишь одна сторона вопроса.

Дело в том, что суммы в квитанциях после потенциальной реформы сократятся, только если выбрасывать меньше отходов начнут все жильцы в отдельно взятом доме. А далеко не факт, что так произойдет, предупреждает директор Гильдии управляющих компаний ЖКХ Вера Москвина: «Будем платить еще и за соседа. Например, я живу одна, у меня вдобавок установлен измельчитель. Ну что я могу выбросить? Маленький пакетик. А рядом у меня живут соседи, допустим, там восемь человек в квартире. И я просто вижу, как каждое утро они выносят на помойку свое богатство».

Возникают и другие вопросы: а что, если мусор в контейнеры, закрепленные за одним домом, начнут выбрасывать жильцы соседних? Или магазин, расположенный через дорогу? Формально следить за этим должны те же региональные операторы. Но вряд ли они решат проблему, сетует гендиректор Центра экологических инициатив Владимир Кузнецов:

«Никакие уполномоченные органы, операторы, регуляторы никогда этого не сделают. Это надо передать органам местного самоуправления.

Мы предлагали систему, когда были пункты раздельного сбора отходов, чтобы был человек всегда на месте, он видел, кто и сколько приносит, туда лишнего ничего не принесешь».

Одним словом, вряд ли всем гражданам нововведения помогут сэкономить. Впрочем, у москвичей есть еще надежда на реформу платежей за отопления — ее власти тоже готовят. Так что цифры в квитанциях за ЖКУ, по всей видимости, изменятся, но никто не берется предсказать, в какую сторону.

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