«Известия»: в Госдуме предложили рассчитывать плату за вывоз мусора по фактически произведенным расходам

Депутаты Госдумы направили в Минстрой письмо с инициативой изменить схему расчета платы за вывоз мусора. Они предлагают рассчитывать выплаты по объему фактически произведенного мусора, а не по нормативу. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо.

Как отмечается в документе, сейчас по закону граждане могут перейти на схему платы за вывоз мусора после принятия такого решения на собрании жильцов и договора с мусорным региональным оператором. При этом управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) сталкиваются с нежеланием регоператоров переходить на такую схему. В ответ в Госдуме предложили обязать регоператоров рассчитывать плату, исходя из фактически произведенных отходов, в случае получения такого запроса от собственников жилья.

По информации «Известий», депутаты также предлагают отменить двойную плату за вывоз мусора для квартир, по адресу которых зарегистрировано ИП. Кроме этого, предлагается освободить от платы за вывоз мусора собственников двух и более квартир, где никто не живет. По мнению парламентариев, владельцы жилья могут использовать показания электросчетчиков, чтобы доказать, что в квартирах никто не живет.

Плата за вывоз мусора рассчитывается для каждой квартиры по нормативам площади жилья. Нормативы устанавливают местные власти. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, жильцы смогут платить в два раза меньше при оплате по факту произведенных отходов.

Олеся Павленко