Располагаемые отходы населения

Минприроды опубликовало проекты двух нормативных актов, которые принципиальным образом меняют подходы к формированию базового документа в области управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) — федеральной схемы и меняют правила определения нормативов накопления отходов в пользу расчетных, а не фактических данных. Это изменение может закрепить процветающую практику расчетных нормативов — в их рамках за вывоз отходов население, по мнению экспертов, переплачивает как минимум вдвое, а бизнес — в десятки раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Проектом постановления правительства (опубликован на regulation.ru) об изменении правил разработки, утверждения и корректировки федсхемы обращения с ТКО предлагается дополнить информацию об отходах словом «расчетная», «поступающие» отходы заменить на «планируемые к поступлению» и учитывать в системе не «массу» отходов, а «прогнозируемую массу». Кроме этого, проект предлагает создать межведомственную комиссию при Минприроды, которая будет корректировать федсхему в части привязки ее к целевым национальным показателям, внесения в схему новых объектов (это гарантирует, что компания становится частью рынка и в том числе может претендовать на господдержку) и порядка публикации схемы в интернете для публичного доступа.

В пояснительной записке к документу ничего не говорится об изменении подхода к сбору данных, который принципиален. На вопрос “Ъ”, зачем нужно заменять фактические данные в федсхеме на расчетные и прогнозные, в Минприроды пояснили: это делается для планирования ситуации 2024 года, «понимания, насколько объекты инфраструктуры будут загружены в будущем и какие оптимально создавать мощности». «Из проекта документа вытекает, что в части информации об образовании отходов фактические данные предложено заменить расчетными»,— убежден директор института экологии Высшей школы экономики Борис Моргунов.

Напомним, что глава национального мусорного оператора ППК РЭО Денис Буцаев, основываясь на данных федсхемы, оценивал необходимый объем инвестиций в соответствующую инфраструктуру в 500 млрд руб. В Минприроды полагают, что даже после изыскательных работ и госэкспертизы эта сумма изменится незначительно. В министерстве также заверяют, что «располагают всей информацией о фактическом объеме образования отходов, так как в системе работают ответственные за обращение с отходами: региональные операторы, операторы».

Как неоднократно писал “Ъ”, к качеству исходных данных региональных терсхем есть претензии не только у участников рынка, экспертов (в том числе ОНФ), но и у прокуратуры. В их основе чаще всего лежат оценки регоператоров, отражающиеся в нормативах накопления отходов, подход к вычислению которых в регионах различен. «Регоператоры и региональные власти заинтересованы в увеличении объемов. От этого зависят тариф, субсидии регионам и компенсации затрат регоператорам из местных бюджетов. Поэтому все схемы "заточены" на рост объемов, а не их снижение, как поручено президентом»,— напоминает Содном Будатаров из лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС. Эксперты отмечают, что проблема не только в отсутствии анализа структуры накопления ТКО в регионах, но и в том, что даже общая статистика образования отходов в России разная: Росприроднадзор называет цифру в 45 млн тонн, а ППК РЭО — в 60 млн тонн в год.

Параллельно Минприроды опубликовало проект новых правил нормативов накопления ТКО. В пояснительной записке к документу подробно объясняется, почему текущие данные о накоплении отходов считаются нерелевантными, предлагая новые расчетные методы определения норматива накопления ТКО без проведения замеров. Это призвано сгладить «выбросы» в данных между регионами и объектами образования отходов.

Экспертам изменение подходов, которые, по их мнению, закрепляют существующее завышение оценок накопления ТКО (и соответственно, тарифов на их вывоз), категорически не нравится. Закон позволяет платить за вывоз отходов по факту, а не по нормативу, но преодолеть сопротивление регоператоров гражданам и бизнесу крайне сложно. В одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода фиксируется, что в реальности ТКО образуется на 35% меньше, а при раздельном сборе — на 50% меньше от региональных нормативов, указывает господин Будатаров. «Оба документа на федеральном уровне закрепляют несправедливые и коррупционные решения о нормативах накопления и тарифах. В ряде регионов — Пермский край, Курганская область, Костромская область и других — нормативы накопления ТКО признаны недостоверными и отменены судами. Они в большинстве регионов завышены в два—шесть раз, что позволяет регоператорам в связке с региональными тарифными комиссиями манипулировать тарифом. Из-за этого население переплачивает за вывоз ТКО как минимум в два раза, а бизнес — до 60 раз. Выводы прокурорских проверок и судебные решения эти манипуляции подтверждают»,— отмечает он.

Председатель правления Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО Сергей Завьялов полагает, что данные по Курской области из таблиц Минприроды завышают расчетный норматив примерно в 4,5 раза. «Представленный вариант НПА пытается узаконить противозаконные нормативы. Вопрос с тарифами решался бы просто, если бы в регионах вели в реальном времени учет, то есть цифровизацией отрасли обращения ТКО. Скорее всего, мы увидим попытки саботировать ее всеми доступными средствами. 200 млрд руб. годового оборота отрасли — высокая ставка для таких попыток»,— говорил он.

Напомним, федеральная схема должна содержать электронную модель, которая, по сути, предваряет появление ГИС учета ТКО — ФГИС УТКО. Оба проекта нормативных актов — шаг в сторону саботажа реального учета ТКО, считают эксперты. Содном Будатаров говорит, что «реальные расчеты» можно сделать при помощи весового контроля на полигонах — взвешивая контейнеры с отходами: «Специалисты знают, что, например, в Московской области вес отходов вместе с баком колеблется от 107 кг до 118 кг, это в четыре раза меньше усредненных нормативов. Замеры можно провести в любом регионе. Без этого невозможна цифровизация сферы ТКО, "обеление" рынка и объективное понимание результатов мусорной реформы — снижение полигонного захоронения».

Алексей Шаповалов