Land Rover разделит марку на три бренда

Концерн Jaguar Land Rover объявил о реструктуризации бизнеса и переименовании как материнской компании, так и марки Land Rover.

Как сообщает британский автопроизводитель, концерн теперь официально называется JLR, а в его состав будут входить сразу четыре марки — бренд Jaguar, а также новые марки Range Rover, Defender и Discovery, которые выросли из моделей Land Rover.

В линейке моделей останутся флагманские Range Rover и Range Rover Sport, которые станут выпускаться как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электрической силовой установкой. Модели Range Rover Velar, Range Rover Evoque и Discovery Sport будут трансформированы в электромобили, а существующий Defender останется в исходном виде.

Автомобили Jaguar также станут электромобилями, причем новинки будут позиционироваться как люксовые модели. Заявлены три премьеры, первой из которых должен стать некий «седан класса GT», а о двух других новинках данных нет.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках развития бизнеса концерн JLR намерен вложить 15 млрд в ближайшие пять лет в развитие электромобилей, системы автопилота, искусственный интеллект и прочие цифровые технологии.

Максим Вершинин

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