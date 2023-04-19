Jaguar Land Rover инвестирует £15 млрд в электромобили и искусственный интеллект

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover объявил, что намерен вложить £15 млрд в ближайшие пять лет в развитие электромобилей, системы автопилота, искусственный интеллект и прочие цифровые технологии.

Компания, принадлежащая Tata Motors, намерена перепрофилировать завод в британском Хейлвуде на выпуск исключительно электромобилей. А поставки первой среднегабаритной модели с электродвигателем намечены на 2025 год.

Британский производитель впервые объявил о намерении перейти на выпуск электромобилей еще в 2021-м. Тогда компания пообещала, что к 2025 году все ее автомобили будут электрическими, и на эти цели будет выделяться по £2,5 млрд. Однако в модельном ряду компании до сих пор есть только один электромобиль — SUV Jaguar I-Pace, выпущенный еще в 2018 году и производящийся Magna International в Австрии.

Кирилл Сарханянц