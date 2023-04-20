Выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Главное

Эльвира Набиуллина
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
- Переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан, максимальная сумма для пополнения такого кошелька — 300 тыс. руб. в месяц.
- Банк России готов быть гибким в вопросе расчетов бизнеса с зарубежными контрагентами через криптовалюты.
- ЦБ допускает возможность расчета с уходящими из России зарубежными компаниями с помощью специальных облигаций вместо валюты в качестве меры по защите замороженных за рубежом российских активов.
- Вмешиваться в работу валютного рынка допустимо лишь при угрозе для финстабильности.
- ЦБ не может снять ограничения на выдачу средств с валютных вкладов.
- Показатель годовой инфляции опустился до 3,5% в марте и еще опустится в апреле.
- Инфляционные ожидания и у граждан, и у бизнеса выше, чем были пять лет назад. Внешние условия остаются сложными.
- Чтобы возникло пространство для снижения ключевой ставки, необходимо снижение проинфляционных рисков.
- Если весной 2022 года две трети российских компаний имели проблемы с поставками, то сейчас только 12%.
- Банки должны нести больше ответственности за действия финансовых мошенников, сейчас же последствия «расхлебывают» граждане. Финансовые организации должны возвращать клиентам деньги, если они были переведены на известные счета мошенников.
- Одна из важнейших текущих задач — развитие трансграничных платежей и расчетов по тем каналам, которые не могут перекрыть санкции.