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Набиуллина: лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями составит 300 тыс. руб. в месяц

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила во время выступления в Госдуме, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан. Сумма для пополнения кошелька в цифровых рублях составит 300 тыс. руб. в месяц.

«Мы хотим скорее войти в пилот по цифровому рублю. После анализа его результатов мы сможем предложить цифровой рубль уже большему кругу желающих. Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька»,— сказала Эльвира Набиуллина во время отчета в Госдуме. Она обратила внимание, что сумма бесплатных переводов будет как минимум в три раза выше, чем в Системе быстрых платежей.

Выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Главное

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«Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке, например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, можно будет переводить себе или другому человеку без процентов»,— подчеркнула госпожа Набиуллина.

Как объяснила глава регулятора, цифровой рубль станет средством для платежей и расчетов. Не предполагается его использование для сбережений. На эти активы не будут зачисляться проценты, в них не будут выдавать кредиты.

Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен). В отличие от криптовалюты его эмитирует исключительно Банк России. Также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках на платформе, разработанной регулятором. В силу этого они не будут привязаны к конкретному банку или электронному кошельку.

Депутаты Госдумы в марте одобрили в первом чтении законопроект о цифровом рубле. Документ наделяет Банк России полномочиями по созданию и управлению инфраструктурой для функционирования валюты. Цифровой рубль должен войти в потребительский оборот к 2030 году. По данным на конец марта, 8 из 15 участвующих в пилотной группе банков завершили пользовательское тестирование соответствующих переводов между физлицами. Ожидается подключение еще 19 банков.

Подробнее — в материале «Ъ» «У ЦБ будет рублем больше».

Леонид Уварчев

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