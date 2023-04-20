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Коммерсантъ FM
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Киев, сообщают украинские СМИ, среди которых УНИАН, «Страна.ua» и The Kyiv Independent. Официально о визите господина Столтенберга на Украину не объявлялось.

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Фото: Reuters / Gleb Garanich

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Фото: Reuters / Gleb Garanich

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Фото: Reuters / Gleb Garanich

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Фото: Reuters / Gleb Garanich

СМИ также опубликовали фотографии, на которых Йенс Столтенберг стоит возле Стены памяти погибшим украинским военнослужащим, расположенной на Михайловской площади в центре Киева. О поездке генсека НАТО на Украину заранее не сообщалось. Господин Столтенберг посетил страну впервые после начала российской военной операции.

В начале апреля Йенс Столтенберг объявил о намерении стран НАТО усилить военную поддержку Украины в преддверии ожидаемого контрнаступления. Генсек НАТО пояснил, что альянс поможет Киеву с переходом от советских вооружений на западные. Всего с начала военного конфликта страны НАТО поставили Украине вооружений на общую сумму €65 млрд.

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