Столтенберг рассказал, сколько страны НАТО потратили на вооружение ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что с начала военного конфликта страны альянса поставили Украине вооружений на общую сумму €65 млрд. В ближайшее время, по его словам, НАТО готовит программу «многолетних поставок оружия» для нужд украинской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron, Reuters Фото: Johanna Geron, Reuters

«Союзники дали €65 млрд военной помощи Украине, и я приветствую, что современные танки и другие бронетранспортеры начали прибывать на Украину»,— сообщил господин Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии заседания глав МИДов стран альянса.

По его словам, в ближайшее время страны НАТО намерены усилить военную поддержку Украины в преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ. Генсек НАТО пояснил, что альянс поможет Киеву с переходом от советских вооружений на западные.

Йенс Столтенберг пояснил, что активную работу по оказанию Украине военной помощи ведут не только власти входящих в состав НАТО государств, но и предприятия военно-промышленного комплекса стран Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall строит в Румынии на границе с Украиной сервисный центр для вооружения, которое использует Киев. В нем будут обслуживать гаубицы, танки немецкого и британского производства Leopard и Challenger, а также боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и военные грузовики.

Александр Кислов