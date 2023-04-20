Четыре случая заражения новым подвариантом COVID-19 «арктур» выявлены в России

В России выявлены четыре случая инфицирования новым подвариантом коронавируса XBB 1.16 («арктур»), сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она указала, что «арктур» более заразен, чем предшествующие версии COVID-19, и умеет «обходить» ранее сформировавшийся иммунитет.

«К его особенностям относится очень высокая контагиозность, еще большая заразность, чем у всех его предшественников. Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и, скорее всего, к развитию заболевания. Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня, из данных зарубежных ученых, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет»,— сообщила глава Роспотребнадзора в ходе брифинга в Саратове (цитата по «РИА Новости»).

Однако, по словам Анны Поповой, коллеги из Индии, где впервые был обнаружен «арктур», а также стран, в которых появляются единичные случаи нового подварианта, пока не описывают более тяжелого течения, чем при «омикроне». «Мы готовы, вся система здравоохранения РФ готова к дополнительному напряжению и перегрузкам»,— подчеркнула она.

О случаях инфицирования новым подвариантом коронавируса в России Роспотребнадзор сообщил 18 апреля. По данным на 19 апреля, три случая заражения «арктуром» были зафиксированы в Москве. В Роспотребнадзоре отмечали, что введения противоэпидемических ограничений в связи с выявлением нового субварианта на территории России не требуется.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Арктур" не обещает затмить предшественников».

Милена Костерева