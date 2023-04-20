Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Четыре случая заражения новым подвариантом COVID-19 «арктур» выявлены в России

В России выявлены четыре случая инфицирования новым подвариантом коронавируса XBB 1.16 («арктур»), сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она указала, что «арктур» более заразен, чем предшествующие версии COVID-19, и умеет «обходить» ранее сформировавшийся иммунитет.

«К его особенностям относится очень высокая контагиозность, еще большая заразность, чем у всех его предшественников. Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и, скорее всего, к развитию заболевания. Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня, из данных зарубежных ученых, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет»,— сообщила глава Роспотребнадзора в ходе брифинга в Саратове (цитата по «РИА Новости»).

Однако, по словам Анны Поповой, коллеги из Индии, где впервые был обнаружен «арктур», а также стран, в которых появляются единичные случаи нового подварианта, пока не описывают более тяжелого течения, чем при «омикроне». «Мы готовы, вся система здравоохранения РФ готова к дополнительному напряжению и перегрузкам»,— подчеркнула она.

О случаях инфицирования новым подвариантом коронавируса в России Роспотребнадзор сообщил 18 апреля. По данным на 19 апреля, три случая заражения «арктуром» были зафиксированы в Москве. В Роспотребнадзоре отмечали, что введения противоэпидемических ограничений в связи с выявлением нового субварианта на территории России не требуется.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Арктур" не обещает затмить предшественников».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...