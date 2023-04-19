«Арктур» не обещает затмить предшественников

В России выявили первые случаи заражения «арктуром» — новым подвидом коронавируса, который, появившись в Индии, привел к масштабному росту показателей заболеваемости в этой стране. Один из экспертов в связи с этим в разговоре с “Ъ” спрогнозировал «небольшой подъем числа пациентов приблизительно через месяц» и в РФ. Однако медики солидарны в том, что очередная разновидность «омикрона» кардинально не изменит клиническую картину и будет легко переноситься заболевшими. Роспотребнадзор уже объявил, что не планирует вводить дополнительные меры безопасности в связи с выявлением «арктура».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медики всего мира каких только модификаций ковида не встречали

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Медики всего мира каких только модификаций ковида не встречали

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В среду медики выступили с заявлением, что в Москве обнаружены три новых случая инфицирования подвариантом коронавируса XBB 1.16 («арктур»). Свежую мутацию штамма «омикрон» «в тесном сотрудничестве со столичным департаментом здравоохранения города Москвы в трех образцах от пациентов из Москвы» выявили специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Владимир Гущин заявил, что в сравнении с ранее циркулирующими вариантами штамма «омикрон» новичок содержит в геноме дополнительные мутации, которые предположительно оказывают влияние на заразность вызванного заболевания.

«Центр Гамалеи проводит дальнейшие исследования по оценке биологических рисков распространения XBB.1.16 и других вариантов»,— заявил господин Гущин журналистам, заверив, впрочем, что человек, зараженный «арктуром», болеет относительно легко.

По официальным данным, заболеваемость ковидом в России снизилась за прошедшую неделю на 14% — до 49,5 тыс. случаев. Большая часть из них по-прежнему приходится на геноварианты «омикрона». Напомним, что впервые вспышка заболеваемости ковидом была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день подтверждено более 762 млн случаев заболевания по всему миру, почти 7 млн из которых закончились летальным исходом.

Распространение коронавируса происходило волнообразно с появлением новых штаммов и субвариантов заболевания. Так, одним из предшественников «арктура» стал «кракен». Обнаруженный в Нью-Йорке в конце 2022 года ХВВ 1.15 («кракен») называли самым контагиозным подвидом «омикрона». В январе, когда «кракен» появился в России, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что в РФ циркулируют «десятки различных штаммов коронавируса». Они, по словам господина Гинцбурга, сильно отличаются от исходного варианта «омикрона», так как возникли в результате генетического обмена различных вариантов вируса: «Поэтому называть их "омикроном" не совсем правильно, это генетически полноценный обмен, фактически "дети" двух штаммов».

Впервые подвариант «арктур» был обнаружен в январе 2023 года в Индии, а в конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала эту разновидность «омикрона» как «вариант, находящийся под наблюдением» (VUM). Из всех статусов, которые ВОЗ присваивает мутациям коронавируса, этот дается подвидам «с генетическими изменениями, которые влияют на характеристики вируса в целом» и встречаются более чем в одном регионе. Доказательств серьезности эпидемиологического воздействия субварианта нет, говорят в ВОЗ, поэтому за ним требуется усиленный мониторинг. Отметим, в Индии заболеваемость ковидом в апреле выросла до самых масштабных за последние полгода показателей. Также вирус уже начал распространение в США, Сингапуре, Канаде и других странах.

О том, что «арктур» выявлен на территории России, днем ранее сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что «по предварительным данным, "арктур" может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью».

«Это одна из сотен разновидностей линии "омикрон", никаких кардинальных отличий от других вариантов не выявлено»,— охарактеризовал «арктур» в разговоре с “Ъ” доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, выявление новых мутаций одного штамма имеет значение исключительно для ученых, занимающихся исследованиями генома коронавируса. «Это важно для отслеживания изменений и понимания направления, в котором развивается вирус,— говорит он.— Практического значения для обычных людей эта информация не имеет».

Хотя вирус и стал более активным, но, исходя из информации, поступающей из стран, где он уже распространился, утяжеления клинической картины и роста летальности не происходит, рассказал “Ъ” главный врач клиники «Лидер-медицина» Евгений Тимаков.

«Речь идет о подлинии "омикрона", это значит, что сильных мутаций нет — это новое, более стабильное состояние штамма»,— считает инфекционист. Господин Тимаков не прогнозирует и выраженного роста заболеваемости в России: «Небольшой подъем можно ожидать приблизительно через месяц, так как вирусу требуется некоторое время, чтобы распространиться, но затем он просто вытеснит текущие подвиды». По словам инфекциониста, в целом «сохранится та же вялотекущая ситуация, которая есть у нас с осени». Почти все население России уже переболело коронавирусом естественным путем, продолжил медик, и, «если учитывать, что более 60% россиян сделали прививки», можно говорить, что у граждан выработался комбинированный иммунитет против заболевания, который позволит легко перенести новые подвиды «омикрона».

В Роспотребнадзоре тоже считают, что «введения каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется».

Полина Ячменникова