Случаи инфицирования новым подвариантом COVID-19 «арктур» выявлены в России

В России выявлены случаи инфицирования новым подвариантом коронавируса XBB 1.16 («арктур»), сообщил Роспотребнадзор. Введение противоэпидемических ограничений в связи с выявлением нового субварианта на территории страны не требуется, считают в ведомстве.

«По предварительным данным, этот субвариант может обладать большей заразностью. В то же время "арктур" не отличается высокой патогенностью — заболевание, вызванное этим вариантом вируса, протекает в легкой форме»,— говорится в сообщении.

В начале апреля The Times of India сообщала, что из-за распространения «арктура» заболеваемость в стране выросла: 1 апреля фиксировали почти 3,8 тыс. случаев, это самый большой за полгода показатель.

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