Китайские производители начали предустанавливать RuStore на свои смартфоны

Китайский производитель устройств Tecno начал предустанавливать российский маркетплейс приложений RuStore от VK. По информации Tecno, аналогичные решения также приняли другие международные производители. Источник «Ъ» среди разработчиков рассказал, что RuStore начали устанавливать Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel.

Представитель VK подтвердил «Ъ», что «ряд иностранных производителей смартфонов официально поставляет в Россию устройства», но не уточнил, о каких компаниях идет речь.

Пока бренды не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google, но при первом включении пользователь должен самостоятельно разрешить RuStore доступ к этим функциям. Участники рынка считают, что китайские компании рискуют попасть под санкции Google.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Ъ» «Даем предустановку».