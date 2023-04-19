Выручка российской «дочки» UnionPay упала на 20% по итогам 2022 года

В 2022 году выручка по РСБУ ООО «Юнионпэй», российской «дочки» UnionPay, снизилась на 20%, до 215,9 млн руб. Об этом следует из отчетности компании.

Прибыль компании до налогообложения по итогам года составила 35,2 млн руб., что на 10% ниже аналогичного показателя в 2021 году (39,3 млн руб.). Ее активы к концу 2022 года выросли на 24,7%, до 363,834 млн руб.

Себестоимость продаж в разрезе затрат достигла 137, 8 млн руб., что на 13,9% меньше показателя по итогам 2021 года.

Кредиторская задолженность увеличилась до 57,7 млн руб., что в 6,5 раз больше итогов 2021 года. Дебиторская задолженность составила 119,9 млн руб. против 117 млн руб. в 2021 году.

В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и MasterCard остановили работу в России. После чего среди россиян вырос спрос на карты UnionPay. «Ъ» писал, что многие иностранные онлайн-магазины, не принимают платежи по выпущенным в России картам UnionPay. В декабре UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных с карт российских банков.

Олеся Павленко