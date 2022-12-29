UnionPay ограничила снятие наличных с карт российских банков

Китайская платежная система UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных с карт, которые выпустили российские банки. По информации «РИА Новости» и ТАСС, ограничения установили на уровне 50 тыс. юаней в день или 500 тыс. юаней в год или эквивалент в другой валюте.

В начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили работу в России. На этом фоне у россиян вырос спрос на карты UnionPay. Многие иностранные онлайн-магазины, однако, не принимают платежи по выпущенным в России картам UnionPay, узнал «Ъ». В апреле РБК сообщал, что UnionPay отказалась от сотрудничества с попавшими под санкции банками.

С 3 октября банкоматы в Финляндии прекратили обслуживание карты UnionPay из-за повышенного спроса на наличные со стороны россиян. 5 октября стало известно, что карты UnionPay российских банков перестали принимать в Испании, Чехии и на Кипре. По данным «Ведомостей», держателями китайской UnionPay являются 2% россиян.

О том, как изменился российский карточный рынок с уходом Visa и Mastercard,— в материале «Ъ» «Карты на стол!».

Милена Костерева