Потребление заточено под бедных

ЦБ опубликовал аналитическую записку «Финансы российских домохозяйств в 2022 году» по результатам дополнительного анализа данных прошлогоднего обследования домохозяйств по потребительским финансам (см. “Ъ” от 3 апреля). Из документа, в частности, следует, что медианные расходы в группе 10% семей с наименьшими доходами составляли 9,7 тыс. руб. (доходы — 8,5 тыс. руб.), а в группе 10% домохозяйств с наибольшими доходами — 39,8 тыс. руб. (доходы — 57,6 тыс. руб.), в семьях с детьми они были ниже медианы для населения в целом (16,1 тыс. и 18,3 тыс. руб.), а в семьях пенсионеров — на 10% выше. В селах медиана среднедушевых расходов — 14,5 тыс. руб., в городах до 500 тыс. человек она выше на 19%, в крупных городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга,— на 39%, а в столицах — на 79%.

В первых шести децильных группах по доходам питание и ЖКХ традиционно заметно превосходят другие расходы (см. график). При этом, как отмечали в ЦБ, именно наименее обеспеченная часть населения в 2022 году была основной движущей силой потребления — впрочем, в кредит и в силу завышенных инфляционных ожиданий из-за финансовой малограмотности. По оценкам авторов записки, у 32% домохозяйств в выборке расходы выше, чем доходы. «В первой децильной группе по подушевым денежным доходам это характерно для большинства домохозяйств, и медианный размер их расходов превышает размер доходов. Также в этой группе наблюдается самый большой разброс отношения расходов к доходам, что говорит о неоднородности поведения низкодоходной группы»,— замечают аналитики.

Примечательно, что стимулировали потребление наименее обеспеченных людей не только финансовая малограмотность и попытка наращивать потребление в кредит. «Особенностью ситуации является положительный косвенный социальный эффект от структурного компонента инфляции: цены на продовольствие, играющие определяющую роль в потреблении малообеспеченных, растут сейчас намного медленнее инфляции, что позволяет поддержать (при том же масштабе индексации) уровень жизни "самых бедных"»,— указывают аналитики ЦМАКП. «Корзина для бедных» — скорректированный индекс цен на минимальный набор продуктов (без животного масла, алкоголя и «прочих продовольственных товаров»), медикаменты, синтетические моющие средства, услуги ЖКХ (без гостиниц) и транспорта.

Артем Чугунов