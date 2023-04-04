Волгоградский суд начал рассматривать коллективный иск граждан к «Концессиям водоснабжения»

Первое заседание по коллективному иску от волгоградцев к ООО «Концессии Водоснабжения» прошло сегодня в Центральном районном суде города. Об этом «Ъ-Средняя Волга» рассказали в инстанции. Истцы требуют денежной компенсации неудобств, понесенных в результате масштабного прорыва канализации, а так же срывов срока ремонта. В октябре минувшего года порядка 200 тысяч человек на пять дней остались без холодной и горячей воды. Одним из инициаторов процесса стал депутат городской думы Волгограда Илья Кравченко. Он рассказал корреспонденту «Ъ-Средняя Волга», что накануне заседания к иску присоединились 23 волгоградца, однако в перспективе это число может вырасти. Господин Кравченко добавил, что каждый из истцов требует от «Концессий» по 10 тысяч рублей

Судья Анна Перемышлина отложила заседание, так как ряд административных структур не предоставили запрошенные документы.

Авария произошла 27 октября минувшего года — канализацию прорвало в районе Сквера Александры Пахмутовой. В итоге нечистоты из почти трех районов города размыли склон и благоустроенную территорию рядом.

В процессе ремонта выяснилось, что срок эксплуатации сооружения истек. В начале ноября власти пообещали до 2023 года возвести резервные коммуникации, однако «Концессии водоснабжения» сорвали сроки исполнения контракта