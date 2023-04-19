Зерно торопят на выход

Российские экспортеры зерна смогут отказываться от части квот на его вывоз, с тем чтобы они были распределены другим поставщикам, такой проект постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru. Так власти намерены не допустить сокращения экспорта зерна в условиях затоваривания внутреннего рынка и осложнения ситуации на внешнем. За последние дни ситуация с поставками зерна в мире обострилась на фоне споров о запретах на ввоз украинской сельхозпродукции в страны Восточной Европы и возросшей в этой связи важности продления черноморской зерновой инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подготовленный Минэкономики проект постановления позволяет экспортерам отказываться от части тарифных квот на вывоз зерновых.

Освободившийся объем квот будет распределяться Минсельхозом между другими участниками внешней торговли по заявительному принципу и в порядке поступления обращений.

Уточняется, что претендовать на дополнительные квоты смогут экспортеры, которые уже исчерпали ранее полученные объемы или имеют контракты на поставку зерновых в соответствующем размере.

Суммарный дополнительный объем квоты не будет превышать 45% от изначально выделенной экспортеру.

Отметим, что инициатива Минэкономики соотносится со стремлением властей по полной использовать существующие экспортные возможности — в условиях вызванной рекордным урожаем прошлого года затоваренности внутреннего рынка сокращение экспорта зерна представляет для РФ серьезную проблему.

Между тем ситуация на мировом рынке становится все более сложной. За последнюю неделю об ограничении поставок украинской сельхозпродукции объявили Польша, Венгрия и Словакия. В среду аналогичный запрет ввела Болгария, вопрос о возможном ограничении импорта обсуждается и в Румынии.

Свои решения восточноевропейские страны объясняют схожим образом — они говорят об угрозе, которую украинская продукция несет местным производителям.

Напомним, первое совместное заявление, в котором была описана проблема украинского зерна, государства Восточной Европы опубликовали еще в феврале — после протестов местных фермеров (см. “Ъ” от 2 февраля). В нем отмечалось, что импорт сельхозпродукции c Украины в приграничные государства — члены Евросоюза в 2022 году относительно 2021-го кратно вырос. В среду же Еврокомиссия (ЕК) предложила новые шаги по урегулированию кризиса: ее глава Урсула фон дер Ляйен анонсировала второй пакет поддержки аграриев Восточной Европы в размере €100 млн (первый составил €56 млн), а также пообещала введение «превентивных мер» по отдельным категориям зерновых (в том числе пшенице, подсолнечнику и рапсу) и «проведение исследований» по другим продуктам.

Хотя ранее в ЕК заявляли, что торговая политика ЕС — это компетенция всего сообщества, а любые односторонние действия стран неприемлемы, пока речи об отмене принятых странами ограничений не идет. Для России это важно потому, что, по некоторым оценкам, около 40% украинского зерна вывозится из портов на Черном море в рамках зерновой сделки (см. “Ъ” от 19 апреля), так что важность ее продления сейчас лишь возрастает, причем для всех сторон. Напомним, срок действия черноморской зерновой инициативы истекает 18 мая. РФ настаивает на том, что сделка частично не выполняется, и предлагает условия ее продления. Это в том числе возобновление поставок в страну сельхозтехники, снятие ограничения на доступ российских судов в зарубежные порты и разблокировка зарубежных счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений. Отметим, что для России и Украины, как для важнейших экспортеров зерновых, продление сделки означает возможность разгрузить внутренние рынки. Для ЕС же, учитывая попытки восточноевропейских стран закрыть украинскому зерну обходные пути, продление сделки означает более простое и дешевое решение связанных с этим как уже возникших, так и потенциальных проблем.

Кристина Боровикова