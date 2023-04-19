Президент Чехии: вступление Украины в НАТО возможно только после окончания боевых действий

Президент Чехии Петр Павел по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбегом в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс может подумать о приеме Украины в свои ряды только после завершения военного конфликта на территории страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron, Reuters Фото: Johanna Geron, Reuters

«Сначала военные действия должны закончиться, и тогда мы сможем начать думать о возможных датах. И даже когда война закончится, Украине придется восстанавливать свою экономику и вооруженные силы, чтобы снова стать стабильной страной»,— подчеркнул Петр Павел.

При этом политик призвал западные страны продолжать оказывать Украине длительную и всестороннюю военную и финансовую поддержку. «У нас нет альтернативы поддержке Украины»,— сказал чешский президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку о вступлении страны в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. По данным Financial Times, США, Германия и Венгрия выступают категорически против попыток некоторых стран предоставить Украине «дорожную карту» по вступлению в НАТО на июльском саммите альянса. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ожидает от НАТО определенности по гарантиям безопасности до тех пор, пока Украина официально не получит членство в альянсе.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов