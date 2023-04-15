Кулеба: НАТО должно определиться с гарантиями безопасности до вступления Украины в альянс

Киев не устроит, если НАТО на саммите «в 130-й раз» подтвердит политику открытых дверей и не сделает шагов по включению Украины в альянс, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он высказался против «суррогатных решений». Киев ожидает от НАТО определенностей по гарантиям безопасности до тех пор, пока Украина не получит членство.

«Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей — то для Украины это неприемлемый результат саммита. Если они попытаются предложить нам в Вильнюсе какие-то положительные вещи по углублению сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству Украины в НАТО — то это для неприемлемо»,— сказал господин Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку (цитата по «Европейской правде»).

Министр заявил, что НАТО должно сделать шаг к членству Украины, а также «решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между сейчас и моментом, когда Украина станет членом НАТО».

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку о вступлении страны в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. По данным Financial Times, США, Германия и Венгрия выступают против попыток некоторых стран предоставить Украине «дорожную карту» по вступлению в НАТО на июльском саммите альянса.

Леонид Уварчев