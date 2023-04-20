Банки сэкономят на комиссиях

Во второй половине этого года Национальная система платежных карт (НСПК) предполагает запустить новый сервис, рассчитанный на банки с большой эмиссией карт и эквайринговой сетью. Он позволит получить существенную экономию при оплате клиентами покупок с помощью Mir Pay. Эксперты считают, что новый сервис был разработан по запросу крупнейших банков, но сомневаются, что он будет способствовать ускорению продвижения Mir Pay на рынке.

Национальная система платежных карт собирается с 1 июля предложить банкам новый сервис — детокенизацию их трансакций, совершаемых с помощью Mir Pay в их же сети. “Ъ” ознакомился с этими предложениями и тарифами, разосланными в банки. Суть в том, что при оплате обычным способом — картой или стикером — банк-эквайер сразу опознает свою карту и может провести авторизацию: определить, есть ли на счете сумма, необходимая для совершения покупки. В результате такая трансакция в платежную систему не идет, соответственно, банк не платит за нее комиссионные НСПК. При токенизированной трансакции данные о банке-эмитенте и эквайере зашифрованы, соответственно, эквайер в любом случае отправляет ее в НСПК для авторизации.

За авторизацию платежная система берет с банка, выпустившего карту, от 10 коп. до 1 руб. за одну операцию в зависимости от суммы покупки и типа карты. НСПК предлагает банкам при подключении сервиса детокенизации оплачивать все трансакции on-us, произведенные с помощью Mir Pay, по сниженной комиссии. Как указано в тарифах НСПК, при количестве трансакций до 2 млн штук в неделю банк будет платить по 10 коп. за операцию, при 2–6 млн штук в неделю — 5 коп. за операцию, а за все, что превышает 6 млн штук,— по 1 коп.

По данным ЦБ, в 2022 году средний чек, оплаченный картой, превышал 800 руб., а за такую трансакцию банк платит от 40–60 коп. в зависимости от типа карты. При этом через банки проходило больше 1 млрд операций в неделю по оплате покупок картами. По данным Банка России, на начало 2023 года более 40% как объема эмиссии, так и операций приходилось на карты «Мир», количество которых превысило 180 млн штук.

По мнению экспертов, новый сервис может быть интересен в первую очередь банкам с большим объемом эмиссии и широкой эквайринговой сетью. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что это результат требований крупнейших банков, которые не хотят оплачивать лишние услуги. Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков отмечает, что таким образом поступали и международные платежные системы, основываясь на декларировании объема on-us трансакций от банков-членов. «Токенизация позволяет повысить защищенность трансакций, и за это предусматривается плата, но если банк не хочет такой сервис, то у него должен быть выбор, за который, скорее всего, тоже придется заплатить»,— указывает он.

В ВТБ считают, что сервис будет пользоваться спросом, поскольку оборот по Pay-сервисам в 2023 году превышает средние значения прошлого года. Так, в банке среднемесячный оборот по Pay в 2023 году составил 10,7 млрд руб., среднее количество операций — 15,9 млн. В Тинькофф-банке сообщили, что собираются применять новый сервис в разных сценариях, в частности «в новом способе онлайн-оплаты Mir Pay, который стал доступен в сервисе интернет-эквайринга "Тинькофф Касса"».

Впрочем, другой эксперт на платежном рынке, автор ТГ-канала CardReview Андрей Чирков, предполагает, что смысл изменения в тарификации операций по токенизированным картам заключается в том, чтобы стимулировать игроков с большой долей трафика по своим картам в своей сети снизить приоритет в продвижении собственных платежных сервисов, а более активно использовать Mir Pay. «В первую очередь речь, думаю, идет об активном продвижении Сбербанком SberPay, но его примеру стали следовать и другие крупные игроки»,— указывает он. В Сбербанке не ответили на запрос “Ъ”. Вместе с тем, по оценке Романа Прохорова, значимого влияния на рост использования Mir Pay новый сервис не окажет.

Впрочем, как пояснили в НСПК, сервис детокенизации трафика внутрибанковских операций «не является обязательным для банков—участников платежной системы "Мир"». Подключение к сервису будет осуществляться индивидуально, «в зависимости от того, как устроены в конкретном банке технологические и бизнес-процессы, и может потребовать доработок на стороне участников».

Максим Буйлов